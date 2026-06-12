Die Partnerschaft vereint die Expertise von LTTS in seinem Nachhaltigkeitssegment mit der Databricks-Plattform, um die Engineering Intelligence in industriellen Betriebsabläufen zu beschleunigen.

L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS), ein Weltmarktführer im Bereich KI-, Digital- und ER&D-Beratungsdienstleistungen, hat heute eine strategische Go-to-Market-Partnerschaft mit Databricks, dem führenden Daten- und KI-Unternehmen, bekannt gegeben. Ziel der Partnerschaft ist die gemeinsame Entwicklung und Bereitstellung industrieller KI-Lösungen, die die Engineering Intelligence (EI) für anlagenintensive Unternehmen vorantreiben. Die im Nachhaltigkeitssegment von LTTS, das die Bereiche Verfahrenstechnik, diskrete Fertigung und Industrieprodukte umfasst, verankerte Partnerschaft wird Kunden aus den Bereichen Energie, Petrochemie und Industrie weltweit unterstützen.

Industrieunternehmen versuchen derzeit, aus den über Jahrzehnte gesammelten Betriebs- und Technikdaten einen größeren Mehrwert zu generieren, und diese Allianz wird die fundierten Fachkenntnisse von LTTS mit der Databricks-Plattform verbinden, um komplexe Anlagendaten in Engineering Intelligence umzuwandeln was eine höhere Zuverlässigkeit der Anlagen, eine gesteigerte Betriebseffizienz und eine verbesserte Nachhaltigkeitsleistung ermöglicht.

Die Partnerschaft kombiniert die Expertise von LTTS im Bereich zukunftsweisender Technologien und die umfassende Erfahrung, die das Unternehmen durch seine Arbeit an mehr als 600 Großanlagen weltweit gesammelt hat, mit den führenden KI-, Analyse- und Datenkompetenzen von Databricks. Dank der Bündelung dieser Kompetenzen können Industrieunternehmen Daten- und KI-Anwendungen, intelligente Agenten sowie fortschrittliche Analysen in großem Maßstab entwickeln und so tatsächlich nutzbare Erkenntnisse gewinnen und messbaren geschäftlichen Mehrwert über den gesamten Lebenszyklus von Anlagen und Anlagenkomponenten hinweg erzielen.

Gemeinsam werden LTTS und Databricks Lösungen anbieten, die Vorhersagen zur Anlagenzuverlässigkeit, Energie- und Emissionsoptimierung, OEE und Produktionsintelligenz, Qualitätsintelligenz sowie Nachhaltigkeitsanalysen umfassen. Die Partnerschaft verbindet Echtzeit-Betriebsdaten, fortschrittliche KI und maschinelles Lernen sowie auf natürlicher Sprache basierende Erkenntnisse, um Teams aus den Bereichen Technik und Fertigung dabei zu unterstützen, Betriebsdaten schneller und präziser abzurufen, zu analysieren und entsprechend zu handeln.

Julien Debbard, Director for Energy and Utilities bei Databricks, sagte: "Der Engpass im Bereich Energie und Versorgungswirtschaft waren nie die Daten, sondern der Kontext. Man kann jedes Signal einer 600-Megawatt-Turbine streamen, aber ohne die erforderlichen technischen Kenntnisse zur Interpretation dieser Signale kann Ihr KI-Modell nur Vermutungen anstellen. Genau diese Lücke wird durch diese Partnerschaft geschlossen. LTTS bringt jahrzehntelange Fachkompetenz auf Anlagenebene in den Bereichen Stromerzeugung, Raffinerie und Netzinfrastruktur mit, also genau das Wissen, das normalerweise nur die erfahrensten Ingenieure besitzen. In Verbindung mit der Databricks-Plattform können wir dieses Fachwissen jetzt kodieren und es jedem Zuverlässigkeitsingenieur, Anlagenbetreiber und Nachhaltigkeitsteam in großem Maßstab und über den gesamten Lebenszyklus der Anlagen hinweg zur Verfügung stellen."

"Industrieunternehmen sitzen auf über Jahrzehnte gesammelten Betriebs- und Technikdaten, die der Schlüssel zur Verbesserung von Leistung, Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit sind. Und dennoch tun sich viele Unternehmen nach wie vor schwer, diese Daten in aussagekräftige operative Entscheidungen umzusetzen. Durch unseren Engineering-Intelligence-Ansatz wird diese Partnerschaft mit Databricks branchenführende KI- und Datenkompetenzen mit der umfassenden Technologie- und Engineering-Expertise von LTTS verbinden, um auf breiter Ebene Mehrwert zu generieren. Es handelt sich dabei um mehr als nur eine Technologiepartnerschaft: Es ist eine ergebnisorientierte Kooperation, deren Fokus darauf liegt, messbare geschäftliche Auswirkungen für unsere globalen Kunden zu erzielen", sagte Alind Saxena, Executive Director President Strategic Initiatives Growth Markets bei L&T Technology Services.

Über L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services (LTTS) ist ein weltweit führender Anbieter von Beratungsdienstleistungen in den Bereichen KI, Digital ER&D. Als börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen Toubro (L&T) bieten wir Design-, Entwicklungs-, Test- und Wartungsdienstleistungen für Produkte und Prozesse an.

Zielstrebig. Agil. Innovativ. Auf diese Weise treiben wir das Wachstum in den Segmenten Mobilität, Nachhaltigkeit und Technologie voran. Unser Kundenstamm umfasst 69 Fortune-500-Unternehmen und 57 führende ER&D-Unternehmen aus den Bereichen Industrieprodukte, Medizintechnik, Transport, Telekommunikation und Hightech sowie Prozessindustrie. Unser Hauptsitz befindet sich in Indien und wir beschäftigen zum 31. März 2026 über 23.800 Mitarbeiter in 22 globalen Designzentren, 31 globalen Vertriebsbüros und 98 Innovationslabors. Weitere Informationen zu L&T Technology Services erhalten Sie unter www.LTTS.com.

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