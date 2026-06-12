Onera hPSG, die Komplettlösung von Onera Health für die häusliche Polysomnographie, wird auf der SLEEP 2026 in mehreren wissenschaftlichen Präsentationen vorgestellt. Das Medizintechnikunternehmen wird an Stand 600 vertreten sein, in drei Poster-Sessions klinische Daten und Praxiserfahrungen mit seiner Lösung präsentieren und ein Symposium unter dem Titel "Scaling PSG for the Next Decade: Expanding Utilization of High-Complexity Home Testing" anbieten.

Onera Health, ein Vorreiter bei der Weiterentwicklung der Schlafmedizin, gibt bekannt, dass seine Komplettlösung für die häusliche Polysomnographie, Onera hPSG, auf der bevorstehenden SLEEP 2026 in mehreren wissenschaftlichen Präsentationen vorgestellt wird. Das Medizintechnikunternehmen wird die Lösung an Stand 600 auf der größten Jahreskonferenz für Schlafmedizin vorstellen, bei der führende Experten und Wegbereiter der Branche zusammenkommen. Im Vorfeld der Einführung neuer CPT-Codes veranstaltet Onera Health außerdem am Montag, 15. Juni, ein Symposium zum Thema "Scaling PSG for the Next Decade: Expanding Utilization of High-Complexity Home Testing"

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Onera hPSG Bringing PSG Home.

"Wir freuen uns, dass die Onera hPSG-Lösung auf dieser wichtigen Fachveranstaltung in drei wissenschaftlichen Präsentationen sowie einem Fortbildungsseminar vorgestellt wird. Onera hPSG wird eine zentrale Rolle in der Weiterentwicklung der Schlafmedizin übernehmen und dazu beitragen, den Goldstandard der schlafmedizinischen Diagnostik die Polysomnographie (PSG) in der häuslichen Umgebung des Patienten durchzuführen. Dies verbessert Zugänglichkeit und Komfort und liefert diagnostische Erkenntnisse von vergleichbarer Qualität", erklärt Ruben de Francisco, Gründer und CEO von Onera Health.

Onera hPSG Polysomnographie für zu Hause

Bei dem von Onera gesponserten Fortbildungsseminar mit dem Titel "Scaling PSG for the Next Decade: Expanding Utilization of High-Complexity Home Testing"werden Fachleute aus führenden Einrichtungen Validierungsergebnisse und Erkenntnisse aus der Praxis vorstellen sowie die Auswirkungen der häuslichen PSG auf Klinik und Versorgungspraxis erörtern. Auf dem Programm stehen folgende Vorträge:

"Mild or Missed? Women Deserve Better Sleep Diagnostics", gehalten von Audrey Wells, MD, Chief Medical Officer bei SLIIIP.com.

gehalten von Audrey Wells, MD, Chief Medical Officer bei SLIIIP.com. "Bringing Comprehensive Sleep Diagnostics to the Home: Real World Experience from Kaiser Permanente",präsentiert von Anupamjeet Sekhon, MD, Kaiser Permanente Fontana Medical Center.

"Die Polysomnographie im häuslichen Umfeld überwindet die erheblichen Zugangsbarrieren für Patienten, die von einer PSG-Untersuchung profitieren würden. Grund dafür ist der Mangel an Betten in Schlaflabors, Technikern und Schlafmedizinern, wodurch die Kosten steigen und eine Diagnose und Behandlung für viele Patienten mit Schlafstörungen verzögert wird. Wir sind fest davon überzeugt, dass dieses Symposium wertvolle Erkenntnisse liefern und einen regen Austausch zwischen den Podiumsteilnehmern und den Teilnehmern ermöglichen wird. Im Mittelpunkt wird dabei die Frage stehen, wie hPSG die Patientenversorgung verbessern und den dringenden Bedarf in der Schlafdiagnostik und -versorgung decken kann",betont de Francisco.

Klinische Daten zur Onera hPSG-Lösung werden in diesem Jahr außerdem in drei Posterpräsentationen vorgestellt. Die Details zu den Präsentationen lauten wie folgt:

A Real-World Analysis of Patient-Applied, Home Polysomnography Use Across US and European Settings

Dimitrov T, Stockhoff M, Coughlin S, Schneider H, Velten N

Poster Session P-17 am Montag, 15. Juni 2026 [ID 1187, Board 394]

Home vs. Lab Polysomnography with a Patch-based System: Longer,More Efficient Sleep at Home Without Respiratory Trade-offs

Schobel C, Viniol C, Galetke W, Woehrle H, Nilius G, Randerath W, Schneider H

Poster Session P-40 am Dienstag, 16. Juni 2026 [ID 1213, Board 403]

Real-World Validation of Automated Scoring of Home Polysomnography Data

Zimeo Morais G, Meulenbrugge E, Dimitrov T, Honer N, Schneider H

Poster Session P-41 am Dienstag, 16. Juni 2026 [ID 1455, Board 449]

Weitere Informationen zur Fortbildungsveranstaltung und zu den Vorträgen entnehmen Sie bitte dem Programm der SLEEP 2026 unter SLEEP Annual Meeting Program.

Über Onera Health

Onera Health treibt den Wandel in der Schlafmedizin voran und bringt den Goldstandard der Schlafdiagnostik, die Polysomnographie (PSG), direkt dorthin, wo Patientinnen und Patienten am bequemsten schlafen: in ihr eigenes Zuhause.

Die Lösung Onera hPSG macht eine umfassende Schlafdiagnostik für mehr Menschen zugänglich und hilft dabei, Millionen von Betroffenen zu erreichen, die bislang nicht diagnostiziert oder nicht ausreichend behandelt werden. Sie baut seit Langem bestehende Hürden wie begrenzte Laborkapazitäten, geografische Zugangsbeschränkungen und komplexe Abläufe ab. Dank einer integrierten Diagnosetechnologie, klinischer Dienstleistungen und einer digitalen Plattform liefert Onera hPSG Ärztinnen und Ärzten umfassende, klinisch relevante Erkenntnisse und unterstützt Gesundheitssysteme dabei, eine effizientere und skalierbare Versorgung bereitzustellen.

Mit einer Marktpräsenz in den USA und Europa nimmt Onera Health eine führende Rolle bei der Weiterentwicklung der globalen Schlafgesundheit ein und prägt die Zukunft der Erkennung, Diagnose und Behandlung von Schlafstörungen. Weitere Informationen sind verfügbar unter onerahealth.com.

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