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Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) gibt einen Gesamtbestand von rund 406 Millionen US-Dollar bekannt, darunter Anteile an OpenAI und Beast Industries sowie mehr als 16.000 ETH und über 283 Millionen WLD-Token



12.06.2026 / 04:10 CET/CEST

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Zusammensetzung der Finanzmittel von Eightco zum 10. Juni 2026: 90 Mio. USD an OpenAI-Anteilen (indirekt), 18 Mio. USD an Beast

Industries-Anteilen, 16.278 ETH, 283 Millionen WLD-Bestände sowie 142 Mio. USD an Barmitteln und Barmitteläquivalenten,

insgesamt rund 406 Millionen USD OpenAI gab bekannt, dass es einen vertraulichen S-1-Antrag eingereicht hat, um den Weg für einen

Börsengang zu ebnen World bietet eine Lösung für das Problem des "doppelten Menschen" in einer Welt, in der Deepfakes immer weiter um sich greifen Eightco bietet einen indirekten Zugang zu einigen der innovativsten Privatunternehmen, darunter

OpenAI und Beast Industries EASTON, Pennsylvania, 11. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ("Eightco" oder das "Unternehmen") hat heute einen aktuellen Überblick über sein Gesamtportfolio gegeben und dabei seine einzigartige Position im Bereich digitaler Vermögenswerte sowie seine strategischen Investitionen in führende private Technologieunternehmen hervorgehoben. Zum 10. Juni 2026, 16:30 Uhr ET, umfassen die Bestände von ORBS eine Investition in Höhe von 90 Millionen US-Dollar (indirekt über Zweckgesellschaften) in OpenAI, eine Investition in Höhe von 18 Millionen US-Dollar in Beast Industries, eine Investition in Höhe von 1 Million US-Dollar in Mythical Games, 283.452.700 Worldcoin (WLD) zu einem Preis von 0,45 US-Dollar pro WLD (laut Coinbase), 16.278 Ethereum (ETH) sowie insgesamt rund 142 Millionen US-Dollar an Barmitteln und Stablecoins, was einem Gesamtportfolio von rund 406 Millionen US-Dollar entspricht. Die wichtigsten KI-Schlagzeilen in den Nachrichten: Das Management von ORBS ist der Ansicht, dass das Treasury-Portfolio des Unternehmens einige der wichtigsten Komponenten für das künftige KI- und digitale Finanzsystem enthält. Zu den wichtigsten Beteiligungen der letzten Wochen gehören: Kürzlich wurde berichtet, dass Hacker möglicherweise KI einsetzen können, um Fingerabdrücke aus veröffentlichten Bildern von Menschen zu extrahieren, die Selfies mit dem Peace-Zeichen machen. Mithilfe von Bildbearbeitungssoftware und KI-Tools lassen sich Fingerabdruckrillen in hochauflösenden Bildern hervorheben und sichtbar machen ( The New York Post ). Angesichts der zunehmenden Verbreitung fortschrittlicher KI-Tools gewinnen die Orb-Geräte von "Tools For Humanity" immer mehr an Bedeutung, um die Menschlichkeit nachzuweisen.

). Angesichts der zunehmenden Verbreitung fortschrittlicher KI-Tools gewinnen die Orb-Geräte von "Tools For Humanity" immer mehr an Bedeutung, um die Menschlichkeit nachzuweisen. Am 8. Juni gab OpenAI bekannt, dass es einen vertraulichen S-1-Antrag eingereicht hat, um den Weg für einen Börsengang zu ebnen ( OpenAI ). "Ein künftiger Börsengang von OpenAI wird es Privatanlegern ermöglichen, eine direkte Beteiligung an einem der wichtigsten Unternehmen zu erwerben, die den Wandel im Bereich der künstlichen Intelligenz vorantreiben", sagte Thomas "Tom" Lee, Vorstandsmitglied von Eightco. "ORBS ermöglicht Anlegern durch seine derzeitigen indirekten Beteiligungen am Eigenkapital von OpenAI ein Engagement bei OpenAI noch vor einem möglichen Börsengang." Eightco: Zugang zu wichtigen Megatrends Eightco ist auf drei Megatrends ausgerichtet, die nach Einschätzung des Unternehmens das nächste Jahrzehnt der Innovation prägen werden: Künstliche Intelligenz, digitale Identität und die Creator-Economy, wobei das Unternehmen über indirekte Investitionen in OpenAI (22 % der Bestände von ORBS), Worldcoin (32 %) und Beast Industries (4 %) in jedem dieser Trends engagiert ist. Künstliche Intelligenz - OpenAI Eightco hat rund 90 Millionen US-Dollar in Zweckgesellschaften investiert, die Beteiligungen an der Muttergesellschaft von OpenAI halten; dies entspricht etwa 22 % des Eigenkapitals und stellt eine der höchsten offengelegten Konzentrationen unter allen börsennotierten Vehikeln dar. ChatGPT, die Verbraucher-App von OpenAI, ist weltweit die Nummer 1 unter den KI-Apps für Verbraucher ( Sensor Tower ) und hat im Februar 2026 die Marke von 900 Millionen wöchentlich aktiven Nutzern überschritten, womit sie die am schnellsten wachsende Verbrauchertechnologie der Geschichte ist ( UBS via Reuters ). Digitale Identität - WLD-Token Eightco hält über 283 Millionen WLD, was etwa 8,4 % des im Umlauf befindlichen Bestands entspricht. Dies ist weltweit die größte öffentlich bekannt gegebene institutionelle Position und macht etwa 32 % des Vermögens der Eightco-Kasse aus. Worldcoin ist der native Token von World, einem globalen Proof-of-Human-Netzwerk, das von Tools for Humanity, mitbegründet von Sam Altman und Alex Blania, aufgebaut wurde und von der World Foundation betreut wird. Die Orb-Geräte stellen eine datenschutzwahrende World ID aus, mit der verifiziert wird, dass ein Nutzer ein einzigartiger Mensch und kein KI-Agent ist. Nach dem von World angekündigten Geschäftsmodell zahlen Anwendungen Gebühren pro Verifizierung, während die Verifizierung für Endnutzer kostenlos bleibt. Sowohl Aussteller von Berechtigungsnachweisen als auch das World-Protokoll monetarisieren dabei die Authentifizierung verifizierter echter Menschen. World sieht in 13 Branchen, darunter Bankwesen, E-Commerce, Gaming, soziale Medien und agentische KI, eine adressierbare Umsatzchance von insgesamt 6,35 Billionen US-Dollar (laut Tools for Humanity). Creator-Ökonomie - Beast Industries Eightco hat 18 Millionen Dollar in Aktien von Beast Industries investiert, was etwa 4 % des Eigenkapitals entspricht. Beast Industries verfügt über eine der weltweit größten direkten Reichweiten bei Verbrauchern und erreicht plattformübergreifend insgesamt mehr als 500 Millionen Follower, gestützt auf MrBeast als die weltweit meistgesehene Person auf YouTube. Da KI die Produktion von Inhalten zunehmend austauschbar macht, werden Verbreitung und Vertrauen des Publikums zu zunehmend knappen Vermögenswerten. Informationen zu Eightco Holdings Inc. Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ist ein börsennotiertes Unternehmen, das eine in ihrer Art einzigartige Worldcoin (WLD)-Treasury-Strategie verfolgt und Anlegern über einen einzigen Ticker ein indirektes Engagement in drei der prägenden Trends dieses Zyklus bietet: künstliche Intelligenz durch die indirekte Investition in OpenAI, digitale Identität durch die Position als größter börsennotierter Inhaber von WLD und des Proof-of-Human-Protokolls sowie die Creator-Ökonomie durch die Eigenkapitalbeteiligung an MrBeasts Beast Industries. Unterstützt von führenden institutionellen Investoren, darunter Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera und GSR, baut Eightco die Infrastrukturebene für Proof-of-Human-Verifizierung im Zeitalter agentischer KI auf. Weitere Informationen erhalten Sie hier: X: @iamhuman_orbs Website: 8co.holdings Häufig gestellte Fragen Was ist die ORBS-Aktie? Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ist ein börsennotiertes Unternehmen an der Nasdaq. ORBS bietet indirekten Zugang zu: OpenAI und Beast Industries. Wer besitzt die meisten Worldcoin (WLD)? Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) hält 283 Millionen WLD, was etwa 8,4 % des Umlaufbestands entspricht und weltweit die größte öffentlich bekannt gegebene institutionelle Position darstellt. Was ist Proof of Human? Proof of Human ist eine kryptografische Verifizierung, die bestätigt, dass ein Nutzer ein einzigartiger, lebender Mensch und kein Bot oder KI-Agent ist. Sie bildet eine grundlegende Infrastruktur für soziale Netzwerke, Bankwesen, agentischen Handel und jedes System, das im Zeitalter agentischer KI das Prinzip "eine Person, ein Konto" erfordert. Wie hängt Eightco (ORBS) mit Proof of Human zusammen? Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ist der größte öffentlich offengelegte institutionelle Inhaber von Worldcoin (WLD), dem Token, der das Proof-of-Human-Netzwerk von World antreibt. Wer ist Geschäftsführer von Eightco Holdings? Kevin O'Donnell ist CEO von Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). Dem Verwaltungsrat des Unternehmens gehören Tom Lee, geschäftsführender Partner und Leiter der Research-Abteilung bei Fundstrat sowie Vorsitzender von Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR), sowie Brett Winton, Chef-Futurist bei ARK Invest, als Berater des Verwaltungsrats an. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, bei denen es sich nicht um historische Tatsachen handelt, können als zukunftsgerichtet angesehen werden. Dazu gehören unter anderem Aussagen über die Erwartung des Unternehmens, dass künstliche Intelligenz, digitale Identität und die Creator-Economy das nächste Jahrzehnt der Innovation prägen werden; die Überzeugung des Unternehmens, dass sein Treasury-Portfolio einige der wichtigsten Komponenten für das zukünftige KI- und digitale Finanzsystem enthält; Aussagen zur Bedeutung von Orb-Geräten für den Nachweis der Menschlichkeit angesichts der zunehmenden Verbreitung fortschrittlicher KI-Tools; Erwartungen hinsichtlich eines möglichen Börsengangs von OpenAI und die Erwartung, dass ein solcher Börsengang es öffentlichen Anlegern ermöglichen würde, eine direkte Beteiligung an einem der wichtigsten Unternehmen zu erwerben, das die KI-Transformation vorantreibt; die Aussage eines Vorstandsmitglieds des Unternehmens, dass das Engagement von ORBS bei OpenAI es Anlegern ermöglicht, bereits vor einem Börsengang in OpenAI zu investieren; Aussagen darüber, dass ChatGPT die am schnellsten wachsende Verbrauchertechnologie der Geschichte ist; die Überzeugung, dass die "Proof-of-Human"-Verifizierung im Zeitalter der agentenbasierten KI zu einer unverzichtbaren Infrastruktur für soziale Netzwerke, das Bankwesen, den agentenbasierten Handel und Finanzsysteme wird; Aussagen darüber, dass sich für World ein adressierbares Umsatzpotenzial von 6,35 Billionen US-Dollar über verschiedene Branchen hinweg ergibt, darunter Bankwesen, E-Commerce, Gaming, soziale Medien und agentische KI; sowie Aussagen über die Bedeutung von Vertrieb und Vertrauen der Zielgruppe angesichts der zunehmenden Kommerzialisierung der Inhaltsproduktion durch KI. Wörter wie "plant", "erwartet", "wird", "rechnet mit", "fortsetzen", "erweitern", "voranbringen", "entwickeln", "glaubt", "Prognose", "Ziel", "kann", "bleiben", "prognostizieren", "Ausblick", "beabsichtigen", "schätzen", "könnte", "sollte" sowie andere Wörter und Begriffe mit ähnlicher Bedeutung und Aussage sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen, auch wenn nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche Begriffe enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den aktuellen Einschätzungen und Annahmen des Managements, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen und keine Garantie für die künftige Leistung darstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Dazu gehören unter anderem: die Unfähigkeit des Unternehmens, die Geschäftsführung oder den Betrieb privater Unternehmen zu lenken, an denen das Unternehmen nicht als Mehrheitsaktionär beteiligt ist, einschließlich OpenAI und Beast Industries; das Risiko von Verlusten oder Wertminderungen bei den strategischen Investitionen des Unternehmens, einschließlich seiner indirekten Beteiligung am Eigenkapital von OpenAI (gehalten über Zweckgesellschaften), seiner Beteiligung an WLD und seiner Beteiligung am Eigenkapital von Beast Industries; die Fähigkeit des Unternehmens, die Anforderungen der Nasdaq für die fortgesetzte Notierung weiterhin zu erfüllen; unerwartete Kosten, Aufwendungen oder Ausgaben, die die Kapitalressourcen des Unternehmens verringern oder anderweitig den Kapitaleinsatz verzögern; die Unfähigkeit, ausreichendes Kapital zur Finanzierung oder Skalierung seiner Geschäftstätigkeit oder strategischer Investitionen zu beschaffen; Volatilität der Preise digitaler Vermögenswerte, einschließlich WLD und ETH, die den Wert der eigenen Bestände des Unternehmens erheblich beeinträchtigen könnte; regulatorische Änderungen, künftige Gesetzgebung und Regelsetzungen, die sich negativ auf digitale Vermögenswerte, die Einführung künstlicher Intelligenz oder die Erhebung biometrischer Daten auswirken; Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung, Einführung und Marktakzeptanz der Proof-of-Human-Technologie und des World-Netzwerks; Unsicherheiten hinsichtlich des Tempos und der Entwicklung des Einsatzes agentischer KI in Unternehmens- und Verbraucheranwendungen; Unsicherheiten hinsichtlich der Produkt-Roadmap von OpenAI sowie des Zeitpunkts oder des Erfolgs eines möglichen Börsengangs; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit von Beast Industries, seine Wachstumsprognosen zu erreichen; sowie sich wandelnde Positionen der Öffentlichkeit und der Regierungen zu digitalen Vermögenswerten oder Branchen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz. Angesichts dieser Risiken und Unsicherheiten wird davor gewarnt, sich unangemessen stark auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Eine Erörterung weiterer Risiken und Unsicherheiten sowie anderer wichtiger Faktoren, die jeweils dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Eightco von den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, findet sich in den Einreichungen von Eightco bei der Securities and Exchange Commission ("SEC"), einschließlich der Risikofaktoren und anderer Offenlegungen im Jahresbericht auf Formular 10-K, der am 15. April 2026 bei der SEC eingereicht wurde, sowie in anderen öffentlich verfügbaren SEC-Einreichungen. Alle Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum der Veröffentlichung. Eightco übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder die Ergebnisse von Überarbeitungen dieser Aussagen öffentlich bekannt zu geben, um künftige Ereignisse oder Entwicklungen widerzuspiegeln, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/eightco-holdings-nasdaq-orbs-gibt-einen-gesamtbestand-von-rund-406-millionen-us-dollar-bekannt-darunter-anteile-an-openai-und-beast-industries-sowie-mehr-als-16-000-eth-und-uber-283-millionen-wld-token-302798740.html



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