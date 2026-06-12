WIEN (dpa-AFX) - Clemens Pig wird den öffentlich-rechtlichen Sender ORF in Österreich ab 2027 als neuer Generaldirektor leiten. Der ORF-Stiftungsrat wählte den 51-Jährigen nach einer rund 15-stündigen Marathonsitzung, wie das größte Medienunternehmen des Landes mitteilte. Es ist das erste Mal seit Jahrzehnten, dass der Sender mit seinen 4.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen einen Generaldirektor von außen bekommt.

Pig leitete in den vergangenen zehn Jahren die österreichische Nachrichtenagentur APA als Geschäftsführer. Er gilt als technologieaffiner Medienmanager und integre Führungsfigur. TV-Erfahrung hat er nicht. Mehr als 70 Kandidaten und Kandidatinnen hatten sich auf den Spitzen-Job beworben. Im Hearing am Donnerstag stellten sich neun Bewerberinnen und Bewerber vor.

Wahl kommt wohl auf den Prüfstand



Die Wahl dürfte juristisch überprüft werden. Zumindest kündigte der Stiftungsrat Peter Westenthaler, der der rechten FPÖ nahesteht, eine Anfechtung der Wahl an. Der ehemalige Politiker sprach vor Journalisten von einer "ekelhaften Inszenierung". Die Regierungsparteien SPÖ und ÖVP hätten sich bereits vor Ausschreibung des Postens auf einen Kandidaten verständigt.

Der ORF verfügt über ein Gesamtbudget von rund 1,1 Milliarden Euro. Der Sender betreibt mehrere TV-Programme, zwölf Radioprogramme und ein umfangreiches Online-Angebot. Die Bedeutung des ORF in Österreich ist immens. Auch deshalb flammen immer wieder Diskussionen um die politische Unabhängigkeit des Senders auf./mrd/DP/zb