SUIZHOU, China, June 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am Morgen des 11. Juni (dem 26. Tag des vierten Mondmonats, dem traditionellen Geburtstag von Kaiser Yan) fand in Suizhou in der zentralchinesischen Provinz Hubei eine feierliche Gedenkzeremonie statt. Gewürdigt wurde dabei der legendäre Pionier der chinesischen Landwirtschaft und Medizin, der auch als Shennong, der "Himmlische Bauer", bekannt ist.

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Das Event wurde gemeinsam vom Büro für Taiwan-Angelegenheiten des Staatsrats, dem Chinesischen Verband der Literatur- und Kunstkreise, dem Allchinesischen Verband der aus dem Ausland zurückgekehrten Chinesen, der Vereinigung für Yan-Huang-Kultur in China sowie der Volksregierung der Provinz Hubei ausgerichtet und zog Teilnehmende aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen an, darunter Landsleute aus Hongkong, Macau und Taiwan, Vertreter der Überseechinesen sowie Gäste aus dem In- und Ausland.

Die Zeremonie begann offiziell mit den feierlichen Klängen traditioneller Glockenspiele. Unter strikter Einhaltung der Rituale der Suizhou-Shennong-Verehrungszeremonie, die zum immateriellen Kulturerbe Chinas zählt, umfasste die Veranstaltung neun Abschnitte: das Schlagen von Trommeln und das Läuten von Glocken, das Öffnen des heiligen Tores, das Entzünden der heiligen Flamme, das Darbringen von Blumenkörben, die Opfergabe von Weihrauch für den Ahnen, das Vortragen von Lobpreisungen, die gemeinsame Ehrerbietung gegenüber dem Ahnen, das Singen von Hymnen sowie die Betrachtung der heiligen Statue.

Als renommierte Wiege der rituellen Musik beherbergt Suizhou die Bianzhong (Bronzeglockenspiele) des Marquis Yi von Zeng, die als "achtes Weltwunder" bekannt sind. Das Schlagen großer, antiker Trommeln und das Läuten der Glocken prägten während der gesamten Zeremonie die feierliche und würdevolle Atmosphäre, die zugleich klar strukturiert und effizient organisiert war.

Bemerkenswert ist zudem, dass die lokale Gemeinschaft das jährliche Verehrungsritual für Kaiser Yan zu einer kontinuierlichen Initiative zur Bewahrung des kulturellen Erbes entwickelt hat. Im Rahmen der Feierlichkeiten bildeten Schüler aus Grund-, Sekundar- und Hochschulen in Suizhou zeremonielle Gruppen und präsentierten kulturelle Darbietungen. Im Zuge der Öffentlichkeitsarbeit wurde die Kultur des Kaiser Yan in den Schulunterricht, das kulturelle Leben der Gemeinschaft sowie das Stadtbild integriert. So wird diese traditionsreiche Kultur lebendig gehalten und über Generationen hinweg weitergegeben.

Von April bis Juni fand zudem eine Reihe begleitender Veranstaltungen statt. Dabei wurden verschiedene Austauschprogramme für Landsleute aus Hongkong, Macao und Taiwan sowie für im Ausland lebende Chinesen organisiert, um ihnen die Kultur von Suizhou näherzubringen.

Quelle: Organizing Committee of the Worship Ceremony for Emperor Yan in Suizhou [Organisationskomitee der Gedenkfeier für Kaiser Yan in Suizhou]

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