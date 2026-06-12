DJ MÄRKTE ASIEN/Friedenshoffnung für Nahost: Aktien sehr fest - Ölpreis auf Zweimonatstief

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die Behauptung von US-Präsident Donald Trump, die USA und der Iran stünden kurz vor dem Abschluss eines Friedensabkommens und dass alle Streitpunkte grundsätzlich geklärt seien, sorgt am Freitag an den Börsen in Ostasien für Risikobereitschaft und kräftige Kursgewinne. Bereits an der Wall Street war es nach den Trump-Aussagen stramm nach oben gegangen, nachdem Trump zuvor auch zunächst angekündigte wiederholte Angriffe auf den Iran abgesagt hatte. Dass iranische Medien berichteten, dass Teheran noch keine endgültige Entscheidung getroffen habe, scheint die Akteure an den Börsen nicht zu stören. Dazu kommt eine kräftige Erholung bei vielen zuletzt von Gewinnmitnahmen gebeutelten Aktien mit KI-Fantasie.

Die Ölpreise fallen mit den Friedenshoffnungen weiter. Mittlerweile kostet Brent-Öl nur noch gut 89 Dollar. Das ist der niedrigste Stand seit rund zwei Monaten. Laut Trump wird das Abkommen mit dem Iran die sofortige Wiedereröffnung der Straße von Hormus beinhalten.

Ausreißer nach oben bei den Börsenindizes ist der technologielastige und zuletzt extrem volatile Kospi in Seoul. Er explodiert geradezu um über 8 Prozent, wobei die beiden Technologieschwergewichte SK Hynix und Samsung Electronics Kurssprünge von 8,2 und 11,9 Prozent machen. In Tokio geht es für den breiten Topix um 1,6 Prozent aufwärts, in Hongkong um 2,1, in Shanghai um 1,6 und im australischen Sydney um 1,8 Prozent.

Für Zuversicht im Technologiesegment sorgt laut Marktteilnehmern auch, dass dem Raumfahrt- und KI-Konzern SpaceX der größte Börsengang aller Zeiten gelungen ist. SpaceX brachte Aktien im Wert von 75 Milliarden Dollar an den Mann durch den wie geplant verlaufenen Verkauf von 555.555.555 Aktien zum Stückpreis von 135 Dollar. Damit kommt das Unternehmen auf eine Bewertung von rund 1,77 Billionen US-Dollar. Die Aktie wird später am Tag dann erstmals an der Börse auch gehandelt.

Unter den Einzelwerten ziehen in Hongkong Alibaba nach dem kräftigen Vortagesminus um 3,0 Prozent an. Bloomberg berichtet, dass das Unternehmen für 1,5 Milliarden Dollar den chinesischen Lebensmittelhändler Pupu übernehmen will, um die Präsenz im Online-Lebensmittelmarkt zu stärken.

In Sydney geht es für Woodside Energy um 1,7 Prozent nach unten. Der australische Energiekonzern teilte mit, dass er ein Vorkaufsrecht ausgeübt hat, um einen knapp 11-prozentigen Anteil von PetroChina an den Browse-Gasfeldern vor der Küste Westaustraliens zu erwerben, um damit einen Verkauf an Japans Inpex zu verhindern. Inpex geben um 0,9 Prozent nach, PetroChina steigen um 0,4 Prozent. Bei den Kursbewegungen der Energiewerte dürften allerdings auch die fallenden Ölpreise eine Rolle spielen.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss S&P/ASX 200 (Sydney) 8.791,60 +1,8 +0,9 08:00 Topix 500 (Tokio) 3.042,49 +1,6 +14,4 08:00 Kospi (Seoul) 8.407,89 +8,3 +99,5 08:30 Hang-Seng (Hongkong) 24.745,61 +2,1 -3,4 10:00 Shanghai-Composite 4.049,29 +1,6 +2,0 09:00 Straits-Times (Singapur) 5.009,23 +0,4 +7,8 11:00 IDX Comp. (Indonesien) 6.036,41 +2,6 -30,2 10:00 KLCI (Malaysia) 1.681,80 +0,1 +0,1 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 09:16 % YTD EUR/USD 1,1570 -0,1 1,1577 1,1548 -1,5 EUR/JPY 185,40 +0,1 185,17 185,34 +0,8 EUR/GBP 0,8625 -0,1 0,8629 0,8627 -1,0 USD/JPY 160,24 +0,2 159,92 160,49 +2,3 USD/KRW 1.520,70 +0,3 1.515,83 1.531,30 +5,6 USD/CNY 6,7630 -0,2 6,7756 6,7763 -3,3 USD/CNH 6,7641 +0,0 6,7631 6,7780 -3,0 USD/HKD 7,8356 -0,0 7,8361 7,8358 +0,7 AUD/USD 0,7039 -0,1 0,7048 0,7000 +5,5 NZD/USD 0,5822 -0,2 0,5836 0,5790 +1,2 BTC/USD 63.460,56 +0,2 63.344,28 62.595,18 -27,6 ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 86,12 -1,8 -1,59 87,71 Brent/ICE 88,80 -1,8 -1,58 90,38 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.193,49 -0,5 -20,35 4.213,84 Silber 67,06 -0,4 -0,30 67,35 Platin 1.729,44 +0,6 9,53 1.719,91 (Angaben ohne Gewähr)

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June 12, 2026 00:22 ET (04:22 GMT)

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