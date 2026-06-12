Rechenzentren schießen weltweit aus dem Boden und mit ihnen steigt der Bedarf an leistungsfähiger Infrastruktur. Während viele Anleger auf Chipkonzerne und Softwarewerte setzen, profitiert ein deutscher Spezialchemie-Player von einem oft übersehenen Bereich des KI-Booms.Das Unternehmen liefert hoch spezialisierte Produkte, die unter anderem in Kabeln für Rechenzentren, Batteriesystemen und Leistungselektronik zum Einsatz kommen. Besonders spannend: Neue Spezialprodukte gewinnen zunehmend an Bedeutung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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