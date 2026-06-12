US-Präsident Donald Trump hat erneut ein Abkommen mit dem Iran zur Beendigung des Krieges angekündigt. "Wir haben gerade eine großartige Einigung im Krieg mit dem Iran erzielt", sagte Trump im Weißen Haus. Die Unterlagen sollten demnach in Kürze fertiggestellt und möglicherweise bereits am Wochenende in Europa unterzeichnet werden.Kurzfassung:• Donald Trump behauptet, eine Einigung mit dem Iran stehe kurz bevor, während Teheran dies umgehend zurückweist.• Das angebliche Rahmenabkommen soll unter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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