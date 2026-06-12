DJ Nagel: EZB würde Zinsen falls nötig im Juli erhöhen

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Für die Europäische Zentralbank (EZB) ist nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel eine weitere Zinserhöhung bei der nächsten Sitzung eine Option. "Der EZB-Rat trifft sich im Juli zur nächsten geldpolitischen Sitzung. Wir halten uns alle Optionen offen und sind bereit, bei Bedarf erneut zu reagieren", heißt es in einer Stellungnahme des Bundesbankpräsidenten

Der Rat hatte am Donnerstag eine Anhebung des Einlagensatzes um 25 Basispunkte beschlossen. Es war die erste Zinserhöhung seit 2023. Präsidentin Christine Lagarde sprach von einer Verbreiterung des Inflationsdrucks und einer höheren unterliegenden Inflation.

Nagel erklärte: "Der durch den Nahost-Krieg ausgelöste Angebotsschock erweist sich als stark und persistent. Deshalb können wir nicht einfach durch ihn 'hindurchschauen'. Auch im Falle einer schnellen Entspannung der Lage wäre der Zinsschritt notwendig."

ESTR Forwards preisen eine Zinserhöhung im September ein.

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June 12, 2026 01:00 ET (05:00 GMT)

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