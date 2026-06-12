Heute ist es so weit: Mit dem Börsengang von SpaceX erlebt der Kapitalmarkt den vorläufigen Höhepunkt des Jahres. Die Rekordbewertung macht seit Wochen Schlagzeilen - und Elon Musk wohl zum ersten Billionär der Welt. Der deutsche Raumfahrtingenieur Matthias Spott verfolgte die Idee einer Satellitenkonstellation im Low Earth Orbit (LEO) sogar noch vor Starlink. Im Interview mit DER AKTIONÄR spricht er über die Chancen des Geschäfts mit Raketen, Satelliten und der Vision von Rechenzentren im Orbit. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär