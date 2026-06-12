Endet nun die Talfahrt beim Goldpreis? Am Donnerstag konnte sich der Preis für eine Feinunze des Edelmetalls aufgrund der erneut aufkommenden Hoffnung auf eine Einigung im Krieg zwischen den USA und dem Iran wieder deutlich zulegen. Dies half auch dem Best of Gold Miners Index des AKTIONÄR, in dem neun der weltweit stärksten Goldproduzenten vertreten sind.• Der Goldpreis konnte sich nach zuletzt deutlichen Verlusten erholen, nachdem neue Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung im Iran-Konflikt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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