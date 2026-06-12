DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Moskau bleiben die Börsen wegen des Nationalfeiertages geschlossen.

TAGESTHEMA I

Der Oberste Führer des Iran, Mojtaba Khamenei, hat dem Plan für eine Einigung laut US-Präsident Donald Trump zugestimmt. Das Abkommen werde in den kommenden Tagen abgeschlossen sein und den Weg für weitere Gespräche über das iranische Atomprogramm ebnen, so Trump. Zu Reportern sagte er, Vize-Präsident JD Vance könnte für eine Unterzeichnungszeremonie nach Europa reisen, die am Wochenende stattfinden könnte. Er selbst werde nicht teilnehmen. Teheran erklärte, man habe sich noch nicht entschieden. "Der Iran ist noch zu keinem endgültigen Schluss bezüglich des Abkommens gekommen", sagte der Sprecher des Außenministeriums, Esmail Baghaei, laut staatlichen Medien. "Wir werden es bekannt geben, wenn wir zu einem Ergebnis gekommen sind."

TAGESTHEMA II

SpaceX hat beim größten Börsengang aller Zeiten Aktien im Wert von 75 Milliarden US-Dollar verkauft. Das Raumfahrt- und KI-Unternehmen verkaufte wie geplant alle 555.555.555 für den Börsengang zur Verfügung gestellten Aktien zu je 135 Dollar. Damit kommt das Unternehmen auf eine Bewertung von rund 1,77 Billionen Dollar. Das übertrifft den bisherigen Rekord für das von einem neu an die Börse gegangenen Unternehmen eingesammelte Kapital. Dieser wurde 2019 von der Saudi Arabian Oil Co., bekannt als Aramco, aufgestellt, als das Unternehmen Aktien im Wert von rund 26 Milliarden Dollar verkaufte.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Mai

Im Laufe des Tages:

US/Börsengang Spacex

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende Fernheizwerk Neukoelln 0,60 EUR Pfisterer 0,85 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Verbraucherpreise (endgültig) Mai PROGNOSE: k. A. /+2,6% gg Vj vorläufig: -0,2% gg Vm/+2,6% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+2,9% gg Vj HVPI PROGNOSE: k. A. /+2,7% gg Vj vorläufig: -0,1% gg Vm/+2,7% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+2,9% gg Vj - GB 08:00 BIP April PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+1,3% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+1,2% gg Vj Industrieproduktion April PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-0,1% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/+0,0% gg Vj - US 16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Juni PROGNOSE: 46,0 zuvor: 44,8

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: zuletzt +/- % DAX Futures 24.608,00 +1,5 E-Mini-Future S&P-500 7.410,50 +0,2 E-Mini-Future Nasdaq-100 29.532,75 +0,2 Topix (Tokio) 3.896,61 +1,7 Hang-Seng (Hongk.) 24.704,24 +1,9 Shanghai-Comp. 4.046,28 +1,5 Donnerstag: INDEX zuletzt +/- % DAX 24.209,71 +0,1 DAX-Future 24.644,00 +1,7 XDAX 24.628,53 +1,7 MDAX 31.456,13 +0,5 TecDAX 3.927,75 -1,3 SDAX 18.027,12 +0,9 Euro-Stoxx-50 6.056,96 +0,8 Stoxx-50 5.195,38 +0,8 Dow-Jones 50.848,75 +1,9 S&P-500 7.394,30 +1,8 Nasdaq Composite 25.809,66 +2,5

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Europas Börsen werden mit einem festen Start in den Freitag erwartet. Treiber ist der scharfe Rutsch der Ölpreise auf Zweimonatstiefs, nachdem US-Präsident Trump weitere Angriffe auf den Iran abgesagt hat und von einer unmittelbar bevorstehenden Einigung mit dem Iran sprach - allerdings nicht zum ersten Mal. Wie verlässlich die Aussagen sind ist unklar, zumal es seitens des Iran offenbar noch keine Zustimmung gibt. An den Börsen in Asien sind die Indizes gleichwohl auf Rally-Kurs. Thema ist auch der Rekord-Börsengang von SpaceX. Die Aktie wird am Freitag erstmals gehandelt. Mit einem Ausgabepreis von 135 Dollar je Aktie sammelte der Raumfahrt- und KI-Konzern wie geplant rund 75 Milliarden Dollar ein, die zugleich vom Markt abgesaugt wurden. Dazu wird dem Markt Kapital entzogen durch die Kapitalerhöhung von Alphabet in ähnlicher Größenordnung und die bevorstehenden Mega-Börsengänge der KI-Lieblinge Anthropic und OpenAI.

Rückblick: Fester - Das Geschäft war von Zurückhaltung geprägt nach neuen Drohungen von US-Präsident Donald Trump gegen den Iran. Die Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank um 25 Basispunkte war so erwartet worden und bewegte nicht. Softwareaktien standen europaweit erneut unter Druck. Für SAP ging es 6,6 Prozent nach unten, Capgemini büßten 4,2 Prozent ein, Temenos 3,8 Prozent und Sage 5,2 Prozent. Belastend wirkten weiter die Sorgen über die KI-Konkurrenz für softwarebasierte Geschäftsmodelle. Dazu belastetet, dass Oracle von Margendruck als Folge hoher Investitionen sprach. Chipaktien waren dagegen auf Erholungskurs, nachdem der Sektor zuletzt unter Zweifeln an der Rentierlichkeit hoher KI-Investitionen gelitten hatte. Infineon gewannen 2,6, Suss Microtec 4,7, ASML 4,6 Prozent oder STMicroelectronics 5,7 Prozent.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Gut behauptet - Das Minus von 6,6 Prozent des Schwergewichtss SAP bremste den DAX. Mit den sich erholenden KI-Aktien waren auch Versorgerpapiere gsorgt wegen der für Rechenzentren benötigten Energie. RWE gewannen 3,4 Prozent und Eon 2,2 Prozent. Vor allem Siemens Energy erholten sich aber nach dem starken Kursrücksetzer, und zwar um 6,0 Prozent. Hugo Boss zogen um 9,1 Prozent an auf 39,76 Euro, nachdem der Großaktionär Frasers ein Übernahmegebot von 38 Euro je Aktie abgegeben hatte. Der Markt spekuliere aber auf ein erhöhtes Gebot, hieß es. Kontron stiegen um 5,8 Prozent auf 23,70 Euro. Der Großaktionär Ennoconn muss nach Überschreiten der Schwelle von 30 Prozent der Anteile ein öffentliches Angebot abgeben und bietet 23,50 Euro.

XETRA-NACHBÖRSE

Im Sog der kräftig anziehenden Wall Street nach Aussagen von US-Präsident Trump, wonach ein Abkommen mit dem Iran unterschriftsreif sein soll, ging es in der Breite nach oben.

USA - AKTIEN

Sehr fest - Die Kurse legten Handelsverlauf kräftig zu, nachdem US-Präsident Trump erklärt hatte, er habe neuerliche geplante Militärschläge gegen den Iran abgesagt, weil Gespräche mit dem Iran auf die höchste Ebene der iranischen Führung gebracht und genehmigt worden seien. Ein Deal werde schon bald unterzeichnet werden, der auch eine Öffnung der Straße von Hormus beinhalte. Stützend wirkten auch Details zum mit großer Spannung erwarteten Börsengang von SpaceX. Mit einem Ausgabepreis von 135 Dollar je Anteilsschein wurden die hohen Erwartungen erfüllt. Gegen den sehr festen Gesamtmarkt sackten Oracle um über 8 Prozent ab. Das Unternehmen hatte Bedenken hinsichtlich der Rentierlichkeit der massiven KI-Investitionen neue Nahrung gegeben. Oracle plant, im Fiskaljahr 2027 bis zu 40 Milliarden Dollar aufzunehmen, neben Anleihen auch noch durch Ausgabe neuer Aktien. Die Zahlen zum vierten Geschäftsquartal übertrafen zwar die Erwartungen, doch geht das Softwareunternehmen davon aus, dass die Kosten für den Ausbau von Datenzentren die Marge drücken werden. Gesucht waren zuletzt verkauften Aktien mit KI-Fantasie. Nvidia, AMD, Micron oder Marvell rückten bis zu 11,7 Prozent vor. Bei Intel (+9,9) stützte die Hochstufung auf "Buy" durch die Bank of America. Honeywell stiegen um 6,4 Prozent, gestützt von einem gut ankommenden mittelfristigen Finanzausblick für Honeywell Technology, das verbleibende Unternehmen nach der geplanten Abspaltung der Luft- und Raumfahrtsparte.

USA - ANLEIHEN

Die Anleihrenditen fielen mit den weiter sinkenden Ölpreisen und damit auch nachlassenden Inflationssorgen kräftig. Dazu waren auch neue US-Erzeugerpreise in der Kernrate niedriger ausgefallen als erwartet. Die Zehnjahresrendite sank um 8 Basispunkte auf 4,46 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:20 EUR/USD 1,1566 -0,1 -0,0011 1,1577 1,1550 EUR/JPY 185,39 +0,1 0,2200 185,1700 185,3500 EUR/CHF 0,9208 +0,1 0,0006 0,9202 0,9219 EUR/GBP 0,8627 -0,0 -0,0002 0,8629 0,8623 USD/JPY 160,26 +0,2 0,3400 159,9200 160,4600 GBP/USD 1,3403 -0,1 -0,0009 1,3412 1,3390 USD/CNY 6,7634 -0,2 -0,0122 6,7756 6,7757 USD/CNH 6,7646 +0,0 0,0015 6,7631 6,7786 AUS/USD 0,7035 -0,2 -0,0013 0,7048 0,7016 Bitcoin/USD 63.421,97 +0,1 77,69 63.344,28 62.041,83

Der Dollar gab mit den fallenden Renditen nach. Dazu war er mit den von US-Präsident Trump verbreiteten Friedenshoffnungen für den Nahen Osten als sicherer Hafen nicht mehr gesucht, Der Euro zog im Gegenzug kräftiger an auf rund 1,1575 Dollar, nachdem er im Tagestief 1,1500 Dollar gekostet hatte. Auf den Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) zuvor hatte er nicht reagiert, nachdem wie erwartet der Leitzins um 25 Basispunkte erhöht worden war.

ROHSTOFFE

METALLE

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.186,57 -0,6 -27,27 4.213,84 Silber 66,84 -0,8 -0,51 67,35 Platin 1.728,05 +0,5 8,14 1.719,91

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 12, 2026 01:29 ET (05:29 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

Nach dem heftigen Abverkauf der vergangenen Tage kam es beim Gold zu einer kräftigen Erholung. Der Preis für das Edelmetall stieg um mehr als 3 Prozent. Die deutlich fallenden Anleiherenditen stützen, ebenso wie der schwächere Dollar. Bei einem Friedensvertrag zwischen dem Iran und den USA dürften zudem die Inflationserwartungen fallen, was positiv für Gold wäre, hieß es.

ÖL

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 86,06 -1,9 -1,65 87,71 Brent/ICE 88,50 -2,1 -1,88 90,38

Die Ölpreise gaben im US-Handel weiter nach, nach den Aussagen von Präsident Trump, dass ein Friedensabkommen bevorstehe, das auch die Öffnung der Straße von Hormus beinhalte. Für Brent ging es um 4,4 Prozent auf knapp 89 Dollar das Fass nach unten. Der Preis liegt damit auf einem Zweimonatstief und weit unter den während des Iran-Kriegs erreichten Hochs von teils über 120 Dollar.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR

GELDPOLITIK EUROPA

Für die EZB ist nach Aussage von Ratsmitglied Joachim Nagel eine weitere Zinserhöhung bei der nächsten Sitzung eine Option. "Der EZB-Rat trifft sich im Juli zur nächsten geldpolitischen Sitzung. Wir halten uns alle Optionen offen und sind bereit, bei Bedarf erneut zu reagieren", heißt es in einer Stellungnahme des Bundesbankpräsidenten.

FRAPORT

Begünstigt durch die vorteilhafte Lage von Feiertagen und Ferien hat der Frankfurter Flughafen im Mai einen Anstieg des Passagieraufkommens verzeichnet. Er wurde von rund 5,7 Millionen Fluggästen benutzt, 2,7 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Für die ersten fünf Monate stand allerdings ein Rückgang um 0,6 Prozent auf 23,2 Millionen Passagiere zu Buche. Das Frachtvolumen sank im Mai um 1,2 Prozent auf 172.265 Tonnen, kumuliert stieg es bis Ende Mai um 0,8 Prozent auf 822.243 Tonnen.

NOVO NORDISK

Die britische Arzneimittelbehörde habe die Wegovy-Tablette zur Gewichtsreduktion auf der Grundlage von Daten aus einer klinischen Phase-3-Studie zugelassen. In einer separaten Mitteilung gab Novo Nordisk an, dass es einen Vorfall im Bereich der IT-Sicherheit gab, bei dem einige nicht öffentliche Daten, darunter auch personenbezogene Daten, ohne Genehmigung nach außen kopiert worden seien.

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 12, 2026 01:29 ET (05:29 GMT)

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