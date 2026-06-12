Die Renk-Aktie steht weiterhin unter Druck und konnte die jüngste Schwächephase bislang nicht nachhaltig abschütteln. Nach dem deutlichen Rückgang vom vorherigen Hoch bleibt das Chartbild angeschlagen, während wichtige Unterstützungszonen zunehmend in den Fokus rücken. Vor allem die anhaltenden Gewinnmitnahmen im Rüstungssektor sorgen derzeit für Unsicherheit im Kursverlauf. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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