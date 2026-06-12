KI-Tools erfinden Fakten, Quellen und Zahlen, das ist ein bekanntes Problem im Büroalltag. Der passende System-Prompt reduziert jedoch die KI-Halluzinationen. Bei t3n MeisterPrompter gibt es die Vorlage zum Kopieren. KI'Ausgaben absolut zu vertrauen, ist falsch: ChatGPT, Claude und andere KI-Tools können halluzinieren. Das bedeutet, sie liefern einen fehlerhaften Output, etwa nicht belegbare Zahlen oder Zitate. Gänzlich lösen lässt sich das Problem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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