DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA I

Der Oberste Führer des Iran, Mojtaba Khamenei, hat dem Plan für eine Einigung laut US-Präsident Donald Trump zugestimmt. Das Abkommen werde in den kommenden Tagen abgeschlossen sein und den Weg für weitere Gespräche über das iranische Atomprogramm ebnen, so Trump. Zu Reportern sagte er, Vize-Präsident JD Vance könnte für eine Unterzeichnungszeremonie nach Europa reisen, die am Wochenende stattfinden könnte. Er selbst werde nicht teilnehmen. Teheran erklärte, man habe sich noch nicht entschieden. "Der Iran ist noch zu keinem endgültigen Schluss bezüglich des Abkommens gekommen", sagte der Sprecher des Außenministeriums, Esmail Baghaei, laut staatlichen Medien. "Wir werden es bekannt geben, wenn wir zu einem Ergebnis gekommen sind."

TAGESTHEMA II

SpaceX hat beim größten Börsengang aller Zeiten Aktien im Wert von 75 Milliarden US-Dollar verkauft. Das Raumfahrt- und KI-Unternehmen verkaufte wie geplant alle 555.555.555 für den Börsengang zur Verfügung gestellten Aktien zu je 135 Dollar. Damit kommt das Unternehmen auf eine Bewertung von rund 1,77 Billionen Dollar. Das übertrifft den bisherigen Rekord für das von einem neu an die Börse gegangenen Unternehmen eingesammelte Kapital. Dieser wurde 2019 von der Saudi Arabian Oil Co., bekannt als Aramco, aufgestellt, als das Unternehmen Aktien im Wert von rund 26 Milliarden Dollar verkaufte.

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US/Erster Handelstag SpaceX

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Juni PROGNOSE: 46,0 zuvor: 44,8

ÜBERSICHT INDIZES

zuletzt +/- % E-Mini-Future S&P-500 7.402,25 +0,1 E-Mini-Future Nasdaq-100 29.480,75 +0,1 S&P/ASX 200 (Sydney) 8.792,30 +1,8 Topix-500 (Tokio) 3.885,54 +1,4 Kospi (Seoul) 8.194,69 +5,6 Shanghai-Composite 4.042,25 +1,4 Hang-Seng-Index (Hongkong) 24.724,77 +2,0

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Sehr fest - Die Behauptung von US-Präsident Donald Trump, die USA und der Iran stünden kurz vor dem Abschluss eines Friedensabkommens und dass alle Streitpunkte grundsätzlich geklärt seien, sorgt für kräftige Kursgewinne. Dazu kommt eine kräftige Erholung bei vielen zuletzt von Gewinnmitnahmen gebeutelten Aktien mit KI-Fantasie. Ausreißer nach oben bei den Börsenindizes ist der technologielastige und zuletzt extrem volatile Kospi in Seoul. Er explodiert geradezu um über 6 Prozent, wobei die beiden Technologieschwergewichte SK Hynix und Samsung Electronics Kurssprünge von 8,2 und 11,9 Prozent machen. Für Zuversicht im Technologiesegment sorgt laut Marktteilnehmern auch, dass dem Raumfahrt- und KI-Konzern SpaceX der größte Börsengang aller Zeiten gelungen ist. SpaceX brachte Aktien im Wert von 75 Milliarden Dollar an den Mann durch den wie geplant verlaufenen Verkauf von 555.555.555 Aktien zum Stückpreis von 135 Dollar. Unter den Einzelwerten ziehen in Hongkong Alibaba nach dem kräftigen Vortagesminus um 3,0 Prozent an. Bloomberg berichtet, dass das Unternehmen für 1,5 Milliarden Dollar den chinesischen Lebensmittelhändler Pupu übernehmen will, um die Präsenz im Online-Lebensmittelmarkt zu stärken.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag DJIA 50.848,75 +1,9 +929,97 49.918,78 S&P-500 7.394,30 +1,8 +127,31 7.266,99 NASDAQ Comp 25.809,66 +2,5 +640,16 25.169,50 NASDAQ 100 29.446,18 +3,3 +938,15 28.508,03 Donnerstag Mittwoch Umsatz NYSE (Aktien) 1,34 Mrd 1,27 Mrd Gewinner 2.003 1.086 Verlierer 772 1.673 Unverändert 75 75

Sehr fest - Die Kurse legten Handelsverlauf kräftig zu, nachdem US-Präsident Trump erklärt hatte, er habe neuerliche geplante Militärschläge gegen den Iran abgesagt, weil Gespräche mit dem Iran auf die höchste Ebene der iranischen Führung gebracht und genehmigt worden seien. Ein Deal werde schon bald unterzeichnet werden, der auch eine Öffnung der Straße von Hormus beinhalte. Stützend wirkten auch Details zum mit großer Spannung erwarteten Börsengang von SpaceX. Mit einem Ausgabepreis von 135 Dollar je Anteilsschein wurden die hohen Erwartungen erfüllt. Gegen den sehr festen Gesamtmarkt sackten Oracle um über 8 Prozent ab. Das Unternehmen hatte Bedenken hinsichtlich der Rentierlichkeit der massiven KI-Investitionen neue Nahrung gegeben. Oracle plant, im Fiskaljahr 2027 bis zu 40 Milliarden Dollar aufzunehmen, neben Anleihen auch noch durch Ausgabe neuer Aktien. Die Zahlen zum vierten Geschäftsquartal übertrafen zwar die Erwartungen, doch geht das Softwareunternehmen davon aus, dass die Kosten für den Ausbau von Datenzentren die Marge drücken werden. Gesucht waren zuletzt verkauften Aktien mit KI-Fantasie. Nvidia, AMD, Micron oder Marvell rückten bis zu 11,7 Prozent vor. Bei Intel (+9,9) stützte die Hochstufung auf "Buy" durch die Bank of America. Honeywell stiegen um 6,4 Prozent, gestützt von einem gut ankommenden mittelfristigen Finanzausblick für Honeywell Technology, das verbleibende Unternehmen nach der geplanten Abspaltung der Luft- und Raumfahrtsparte.

USA - ANLEIHEN

Die Anleihrenditen fielen mit den weiter sinkenden Ölpreisen und damit auch nachlassenden Inflationssorgen kräftig. Dazu waren auch neue US-Erzeugerpreise in der Kernrate niedriger ausgefallen als erwartet. Die Zehnjahresrendite sank um 8 Basispunkte auf 4,46 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 00:00 Do, 09:16 % YTD EUR/USD 1,1564 -0,1 1,1577 1,1548 -1,5 EUR/JPY 185,38 +0,1 185,17 185,34 +0,8 EUR/GBP 0,8627 -0,0 0,8629 0,8627 -1,0 USD/JPY 160,28 +0,2 159,92 160,49 +2,3 USD/KRW 1.521,70 +0,4 1.515,83 1.531,30 +5,6 USD/CNY 6,7640 -0,2 6,7756 6,7763 -3,3 USD/CNH 6,7649 +0,0 6,7631 6,7780 -3,0 USD/HKD 7,8359 0,0 7,8361 7,8358 +0,7 AUD/USD 0,7032 -0,2 0,7048 0,7000 +5,4 NZD/USD 0,5816 -0,3 0,5836 0,5790 +1,0 BTC/USD 63.315,90 -0,0 63.344,28 62.595,18 -27,8

Der Dollar gab mit den fallenden Renditen nach. Dazu war er mit den von US-Präsident Trump verbreiteten Friedenshoffnungen für den Nahen Osten als sicherer Hafen nicht mehr gesucht, Der Euro zog im Gegenzug kräftiger an auf rund 1,1575 Dollar, nachdem er im Tagestief 1,1500 Dollar gekostet hatte. Auf den Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) zuvor hatte er nicht reagiert, nachdem wie erwartet der Leitzins um 25 Basispunkte erhöht worden war.

ROHSTOFFE

METALLE

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.177,69 -0,9 -36,15 4.213,84 Silber 66,68 -1,0 -0,67 67,35 Platin 1.723,03 +0,2 3,12 1.719,91

Nach dem heftigen Abverkauf der vergangenen Tage kam es beim Gold zu einer kräftigen Erholung. Der Preis für das Edelmetall stieg um mehr als 3 Prozent. Die deutlich fallenden Anleiherenditen stützen, ebenso wie der schwächere Dollar. Bei einem Friedensvertrag zwischen dem Iran und den USA dürften zudem die Inflationserwartungen fallen, was positiv für Gold wäre, hieß es. Im asiatisch dominierten Handel am Freitag in Asien setzt sich die Abwärtsbewegung fort.

ÖL

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 85,75 -2,2 -1,96 87,71 Brent/ICE 88,60 -2,0 -1,78 90,38

Die Ölpreise gaben im US-Handel weiter nach, nach den Aussagen von Präsident Trump, dass ein Friedensabkommen bevorstehe, das auch die Öffnung der Straße von Hormus beinhalte. Für Brent ging es um 4,4 Prozent auf knapp 89 Dollar das Fass nach unten. Der Preis liegt damit auf einem Zweimonatstief und weit unter den während des Iran-Kriegs erreichten Hochs von teils über 120 Dollar.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR

ADOBE

hat höhere Umsätze für das zweite Quartal berichtet und seine Finanzziele für das Gesamtjahr angehoben sowie den Rücktritt des Finanzvorstands bekannt gegeben. Das Softwareunternehmen erwartet nun einen Jahresumsatz zwischen 26,5 und 26,6 statt 25,9 bis 26,1 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie wird nun zwischen 24,35 und 24,45 statt 23,30 und 23,50 Dollar gesehen. Analysten erwarteten zuletzt 26,06 Milliarden bzw. 23,54 Dollar. Im zweiten Quartal erreichte der Gewinn 1,71 (Vorjahr: 1,69) Milliarden Dollar oder bereinigt und je Aktie 5,96 Dollar. Analysten hatten 5,82 Dollar getippt. Der Umsatz stieg um 13 Prozent auf 6,62 Milliarden Dollar und übertraf die Erwartung von 6,45 Milliarden. Adobe will sich nun auf seine "Freemium"-Angebote mit künstlicher Intelligenz (KI) konzentrieren. Damit soll die Nutzerbasis auf Kosten des kurzfristigen Wachstums der jährlich wiederkehrenden Umsätze vergrößert werden.

LENNAR

hat sein Ziel für die Hauslieferungen im Gesamtjahr gesenkt auf 82.000 bis 83.000 von rund 85.000 Häusern. Als Gründe wurden hohe Zinsen und geopolitische Unsicherheit genannt. Lennar meldete für das zweite Quartal einen Gewinn von 304,8 (Vorjahr: 477,4) Millionen Dollar bzw. von 1,31 Dollar je Aktie auf bereinigter Basis. Analysten hatten 1,24 Dollar erwartet. Der Umsatz sank von 8,38 auf 7,94 Milliarden Dollar und verfehlte die Konsensschätzung von 8,08 Milliarden Dollar.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

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June 12, 2026 01:46 ET (05:46 GMT)

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