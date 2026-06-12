Am Mittwoch nach US-Börsenschluss hat Oracle seine Zahlen für das zurückliegende Quartal vorgelegt. Obwohl das Unternehmen bei den meisten Kennzahlen die Prognosen schlagen konnte, ging es bei der Aktie dennoch anschließend deutlich bergab. Mit einem Minus von gut acht Prozent ging sie am Donnerstag als zweitstärkster Verlierer des Tages aus dem Handel. Nun gab es die ersten Analystenreaktionen. DER AKTIONÄR gibt einen Einblick und verrät, was jetzt wichtig ist.Den vollständigen Artikel lesen ...
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