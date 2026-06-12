Bitcoin bleibt das Aushängeschild des Kryptomarkts - doch bei vielen Finanzberatern verschiebt sich der Blick offenbar zunehmend auf andere Segmente der Branche. Nach Einschätzung von Bitwise-CIO Matt Hougan interessieren sich Berater aktuell stärker für Stablecoins und Tokenisierung als für die größte Kryptowährung der Welt. Dennoch gibt es auch etwas positives zu vermelden.•Finanzberater zeigen laut Bitwise aktuell mehr Interesse an Stablecoins und Tokenisierung als an Bitcoin.•Trotz des schwächeren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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