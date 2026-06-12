The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.06.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.06.2026
ISIN Name
XS2349273883 AGR.BK CH. 21/26 MTN
US95000U2F97 WELLS FARGO 19/27 FLR MTN
DE000A3E44N7 RAG STIFTUNG 20/26
DE000LB2CTH0 LBBW MTN OPF 20/26
DE000NLB04D9 NORDLB GELDM.FRN 05/19
XS1423722823 QBE INS.GRP 16/46 FLR MTN
DE000DG4T6T7 DZ BANK IS.A628
DE000DG4T622 DZ BANK IS.A637
DE000DG4T6W1 DZ BANK IS.A631
CH0235475354 PFZ.SCHW.KT.BKN 14-26 445
SE0009383664 SCBC 17-26 147
DE000DJ9AV04 DZ BANK IS.A2956
DE000HEL0QD2 LB.HESS.THR.CARRARA12E/25
DE000BU0E303 BRD USCHAT.AUSG.25/07
FR0128984012 FRANKREICH 25/26 ZO
XS2621523757 NATL AUST.BK 23/26 FLRMTN
XS2352861814 SA GLB.SUKUK 21/26 MTN
US24422EVR79 JOHN DEERE C 21/26 MTN
XS2348420303 ECOBK TRANS. 21/31 FLR
XS2342243875 AHL.U.PER.S. 21/UND. FLR
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.06.2026
ISIN Name
XS2349273883 AGR.BK CH. 21/26 MTN
US95000U2F97 WELLS FARGO 19/27 FLR MTN
DE000A3E44N7 RAG STIFTUNG 20/26
DE000LB2CTH0 LBBW MTN OPF 20/26
DE000NLB04D9 NORDLB GELDM.FRN 05/19
XS1423722823 QBE INS.GRP 16/46 FLR MTN
DE000DG4T6T7 DZ BANK IS.A628
DE000DG4T622 DZ BANK IS.A637
DE000DG4T6W1 DZ BANK IS.A631
CH0235475354 PFZ.SCHW.KT.BKN 14-26 445
SE0009383664 SCBC 17-26 147
DE000DJ9AV04 DZ BANK IS.A2956
DE000HEL0QD2 LB.HESS.THR.CARRARA12E/25
DE000BU0E303 BRD USCHAT.AUSG.25/07
FR0128984012 FRANKREICH 25/26 ZO
XS2621523757 NATL AUST.BK 23/26 FLRMTN
XS2352861814 SA GLB.SUKUK 21/26 MTN
US24422EVR79 JOHN DEERE C 21/26 MTN
XS2348420303 ECOBK TRANS. 21/31 FLR
XS2342243875 AHL.U.PER.S. 21/UND. FLR
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