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ratgeberGELD.at
12.06.2026 08:39 Uhr
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Goldman Sachs - GS: Big Player mit Pullback-Setup!

Alles bullisch!

Solide Unterstützung bei 1000 USD. Bankhaus Goldman Sachs (GS) meldet Q2 am 14. Juli. JETZT Long Trade?

Goldman Sachs (GS) - US0138721065

Rückblick: Ein Rücksetzer in einer sauberen Halbjahresrallye von fast 16 Prozent prägt das aktuelle Chartbild der Goldman-Sachs-Aktie. Bullisch zu werten ist auch die positive Reaktion des Wertapiers auf die jüngsten Quartalszahlen.

Goldman-Sachs-Aktie: Chart vom 11.06.2026, Kürzel: GS Kurs: 1035.64 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die gestrigen Tageskerze schloss knapp über dem Niveau des Vortages. Somit liegt derzeit ein Kaufsignal vor. Sollte dieses bestätigt werden, könnten wir in Long-Richtung einsteigen. Vorteilhaft ist dabei, dass die nächsten Earnings erst am 14. Juli auf der Tagesordnung stehen, sodass ein mehrwöchiger Swingtrade ins Konzept passen würde.

Mögliches bärisches Szenario

Die Marke bei 100 USD bietet eine solide Unterstützung, sodass wir für vorsichtige Trader den Stop Loss dorthin platziert haben. Wer als langfristig orientierter Investor unterwegs ist, ignoriert die Marke wahrscheinliich und ist berit, Drawdowns der Goldman- Sachs-Aktie auszusitzen.

Meinung

Goldman Sachs, einer der Big Player an der Wallstreet, fokussiert sich nach dem Rückzug aus dem unrentablen Konsumentengeschäft wieder voll auf seine traditionellen Kernstärken im Investmentbanking und der Vermögensverwaltung. Diese strategische Neuausrichtung führte im ersten Quartal 2026 dank eines wiederbelebten M&A-Geschäfts zu einem Rekordumsatz von 17.23 Milliarden USD und einer starken Eigenkapitalrendite von fast 20 Prozent. Die Bank treibt zudem die Effizienz durch den gezielten Einsatz von Künstlicher Intelligenz voran und gibt massiv Kapital über Dividenden und Aktienrückkäufe an ihre Aktionäre zurück. Unsere Einschätzung zum Wertpapier ist rundum bullisch, auch wenn bei einer Abschwächung der Weltkonjunktur mit temporären Abverkäufen zu rechnen ist.


Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Marktkapitalisierung: 305.52 Milliarden USD
  • Meine Meinung zu GS ist bullisch.
  • Quellennachweis: https://strategy.transforml.co/goldmansachs-strategy-cascade-analysis
  • Veröffentlichungsdatum: 11.06.2026
  • Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

© 2026 ratgeberGELD.at
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