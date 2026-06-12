LHASA, China, June 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kürzlich wurde die dreiteilige Dokumentation "Millennium Wisdom, Renewed Inheritance - The Legendary Journey of Tibetan Medicinal Bathing [Jahrtausendealte Weisheit, lebendiges Erbe - Die legendäre Geschichte der tibetischen Heilbäder]" veröffentlicht. Die vom Ministerium für Kultur und Tourismus der Autonomen Region Xizang im Südwesten Chinas produzierte Reihe ist in die drei Kapitel Erbe, Entwicklung und Innovation gegliedert. Sie bringt einem internationalen Publikum die jahrtausendealte Tradition und die lebendige Gegenwart der tibetischen Heilbäder näher, die von der UNESCO als immaterielles Kulturerbe von herausragendem universellem Wert anerkannt sind.

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Die Dokumentation zeichnet die Entwicklung der tibetischen Heilbäder über die Jahrhunderte hinweg nach und beleuchtet ihren Wandel bis in die Gegenwart. Das Kapitel "Erbe" folgt ihrer mehr als tausendjährigen Geschichte - von den Vier Medizinischen Tantras, die die theoretischen Grundlagen schufen, bis hin zu zahlreichen historischen Schriften, in denen Rezepturen und therapeutische Anwendungen weiterentwickelt und optimiert wurden. Die traditionelle Heilmethode basiert auf Pflanzen und Mineralien des Hochlands und macht sich die heilende Wirkung von Wasseranwendungen zunutze. Über Generationen hinweg wurde dieses Wissen in Familienverbänden, Klöstern und schließlich auch an modernen akademischen Einrichtungen weitergegeben. Das Kapitel "Entwicklung" dokumentiert den Aufstieg der tibetischen Heilbäder, der durch förderliche politische Rahmenbedingungen begünstigt wurde - von der nationalen Anerkennung bis hin zur Aufnahme in die repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit der UNESCO. Gleichzeitig wird aufgezeigt, wie diese Tradition zunehmend mit Kulturtourismus und Wellnessangeboten verknüpft wird. In medizinischen Einrichtungen und Wellness-Resorts kommen inzwischen intelligente Technologien zum Einsatz, wodurch die tibetischen Heilbäder einem immer breiteren internationalen Publikum zugänglich werden. Das Kapitel "Innovation" hebt die Bemühungen hervor, traditionelle Techniken trotz des gesellschaftlichen und technologischen Wandels zu bewahren. Eine verbesserte Verarbeitung der Heilkräuter, die Entwicklung intelligenter Anwendungen und Geräte sowie standardisierte, an moderne Anforderungen angepasste Verwaltungsstrukturen stärken die Grundlagen dieser Volkskultur. Gleichzeitig tragen diese Fortschritte dazu bei, das Wissen der traditionellen östlichen Medizin in die globale Gesundheitsversorgung zu integrieren.

Als lebendiges Kulturgut mit Ursprung auf dem Qinghai-Tibet-Plateau verkörpern tibetische Heilbäder die Vielfalt und Dynamik der chinesischen Zivilisation. Der Dokumentarfilm ermöglicht es Zuschauerinnen und Zuschauern weltweit, die besondere Faszination der tibetischen Heilkultur unmittelbar zu erleben und nachzuvollziehen, wie jahrtausendealte Weisheit auch heute noch dem modernen Leben zuträglich ist und zugleich künftigen Generationen zugutekommt.

Quelle: The Department of Culture and Tourism of Xizang Autonomous Region [Ministerium für Kultur und Tourismus der Autonomen Region Xizang]

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