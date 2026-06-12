Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 12
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|11.06.26
|IE000WXLHR76
|1,013,673.00
|EUR
|0
|10,998,399.84
|10.85
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|11.06.26
|IE000P7C7930
|73,581.00
|GBP
|0
|830,280.54
|11.2839
© 2026 PR Newswire