Datum der Anmeldung:
11.06.2026
Aktenzeichen:
B9-65/26
Unternehmen:
Expedia Group, Inc. (USA); Erwerb von 100 % der Anteile an und alleiniger Kontrolle über Ballast Group Holdings Limited (IRL)
Produktmärkte:
Reisevermittlung, Vertrieb von Mietwagendienstleistungen
11.06.2026
Aktenzeichen:
B9-65/26
Unternehmen:
Expedia Group, Inc. (USA); Erwerb von 100 % der Anteile an und alleiniger Kontrolle über Ballast Group Holdings Limited (IRL)
Produktmärkte:
Reisevermittlung, Vertrieb von Mietwagendienstleistungen
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