Datum der Anmeldung:
03.06.2026
Aktenzeichen:
B1-93/26
Unternehmen:
Lichtner-Dyckerhoff Beton GmbH & Co. KG, Berlin, und Herr Frank Koch, Rommerskirchen/Gründung der BLLD Betonlogistik Lichtner-Dyckerhoff GmbH, Berlin
Produktmärkte:
Baustoff- und Betonlogistik
03.06.2026
Aktenzeichen:
B1-93/26
Unternehmen:
Lichtner-Dyckerhoff Beton GmbH & Co. KG, Berlin, und Herr Frank Koch, Rommerskirchen/Gründung der BLLD Betonlogistik Lichtner-Dyckerhoff GmbH, Berlin
Produktmärkte:
Baustoff- und Betonlogistik
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