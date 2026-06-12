Datum der Anmeldung:
02.06.2026
Aktenzeichen:
B1-92/26
Unternehmen:
Blitz F25-87 GmbH, Frankfurt a.M./Erwerb der alleinigen Kontrolle über die DQS Holding GmbH, Frankfurt a.M.
Produktmärkte:
Audit- und Zertifizierungsdienstleistungen für Managementsysteme, Prüf- Inspektions- Zertifizierungs Verifizierungs- und Klassifizierungsdienstleistungen, Qualitätsmanagement
02.06.2026
Aktenzeichen:
B1-92/26
Unternehmen:
Blitz F25-87 GmbH, Frankfurt a.M./Erwerb der alleinigen Kontrolle über die DQS Holding GmbH, Frankfurt a.M.
Produktmärkte:
Audit- und Zertifizierungsdienstleistungen für Managementsysteme, Prüf- Inspektions- Zertifizierungs Verifizierungs- und Klassifizierungsdienstleistungen, Qualitätsmanagement
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