DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche HVPI-Inflation sinkt im Mai auf 2,7 Prozent

Der Inflationsdruck in Deutschland hat im Mai nachgelassen, wobei sich der Anstieg der Kernverbraucherpreise beschleunigte. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sank die Jahresrate des Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) auf 2,7 (Vormonat: 2,9) Prozent. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufige Schätzung vom 29. Mai. Gegenüber dem Vormonat sank der HVPI um 0,1 Prozent, womit die vorläufigen Daten ebenfalls bestätigt wurden. Die HVPI-Rate ist maßgeblich für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB).

Zahl der Unternehmensinsolvenzen steigt im März deutlich

Die Zahl der beantragten Unternehmensinsolvenzen in Deutschland ist nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im März um 15,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Für März meldeten die Amtsgerichte 2.308 beantragte Unternehmensinsolvenzen.

Britische Wirtschaft im April geschrumpft

Die britische Wirtschaft ist zu Beginn des zweiten Quartals nach einem starken Jahresauftakt geschrumpft. Die Auswirkungen des Iran-Krieges dürften die Aktivität weiter schwächen. Das britische Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im April um 0,1 Prozent gefallen, wie das nationale Statistikamt mitteilte. Dies steht einem Anstieg von 0,3 Prozent im März und einem Zuwachs von 0,6 Prozent im ersten Quartal gegenüber und ist der erste Rückgang seit August.

Nagel: EZB würde Zinsen falls nötig im Juli erhöhen

Für die Europäische Zentralbank (EZB) ist nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel eine weitere Zinserhöhung bei der nächsten Sitzung eine Option. "Der EZB-Rat trifft sich im Juli zur nächsten geldpolitischen Sitzung. Wir halten uns alle Optionen offen und sind bereit, bei Bedarf erneut zu reagieren", heißt es in einer Stellungnahme des Bundesbankpräsidenten. Der Rat hatte am Donnerstag eine Anhebung des Einlagensatzes um 25 Basispunkte beschlossen.

Bericht zu US-Erzeugerpreisen könnte Weg der Fed erschweren

Der Bericht zu den US-Erzeugerpreisen für Mai erschwere den weiteren Weg für die US-Notenbank Federal Reserve ein wenig, schreibt Steve Rick von TruStage in einem Kommentar. "Der Arbeitsmarkt hat wieder Tritt gefasst, aber die Inflation bleibt über der Komfortzone der Fed", sagt der Chefökonom. "Diese Kombination könnte die Zinsen länger hoch halten, als es vielen Kreditnehmern lieb wäre." Der monatliche Anstieg betrug 1,1 Prozent und übertraf damit die Analystenerwartungen von 0,7 Prozent aus der Umfrage des Wall Street Journal. "Obwohl die Preise von ihrem Höchststand zurückgekommen sind, sehen sich die Unternehmen immer noch mit höheren Kosten für Arbeit, Transport und Energie konfrontiert, und einige dieser Kosten werden schließlich bei den Verbrauchern ankommen."

Trump sagt geplante Angriffe auf den Iran ab

US-Präsident Donald Trump hat die geplanten Angriffe auf den Iran abgesagt. Zuvor hätten die Führung in Teheran und andere Parteien, die über ein Abkommen zur Beendigung des Konflikts verhandeln, "Diskussionen und letzten Punkten" zugestimmt. Die laufenden Diskussionen "wurden auf die höchste Ebene der iranischen Führung gebracht und genehmigt", erklärte Trump. Dies geschah nur wenige Stunden, nachdem er gedroht hatte, den Iran "sehr hart" anzugreifen. "Diskussionen und letzte Punkte wurden sowohl im Konzept als auch in großen Details von allen beteiligten Parteien genehmigt", sagte Trump. Die Seeblockade der USA gegen iranische Häfen werde in Kraft bleiben, bis die "Transaktion" abgeschlossen sei, sagte Trump. Er merkte an, dass "Zeit und Ort der Unterzeichnung" bald bekannt gegeben würden.

Teheran hat noch nicht über Abkommen entschieden

Der Oberste Führer des Iran, Mojtaba Khamenei, hat dem Plan für eine Einigung laut US-Präsident Donald Trump zugestimmt. Das Abkommen werde in den kommenden Tagen abgeschlossen sein und den Weg für weitere Gespräche über das iranische Atomprogramm ebnen, so Trump. Zu Reportern sagte er, Vize-Präsident JD Vance könnte für eine Unterzeichnungszeremonie nach Europa reisen, die am Wochenende stattfinden könnte. Er selbst würde nicht teilnehmen. Teheran erklärte, man habe sich noch nicht entschieden. "Der Iran ist noch zu keinem endgültigen Schluss bezüglich des Abkommens gekommen", sagte der Sprecher des Außenministeriums, Esmail Baghaei, laut staatlichen Medien. "Wir werden es bekannt geben, wenn wir zu einem Ergebnis gekommen sind."

+++ Konjunkturdaten +++

GB/Industrieproduktion Apr unverändert gg Vm; -0,2% gg Vj

GB/Industrieproduktion Apr PROG: +0,1% gg Vm, -0,1% gg Vj

GB/Industrieproduktion März rev -0,2% gg Vm, unverändert gg Vj

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 12, 2026 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.