Der erste Bitcoin-Verkauf von Strategy seit dem Jahr 2022 hat unter Anlegern für reichlich Gesprächsstoff gesorgt. Nun hat CEO Phong Le in einem CNBC-Interview die Transaktion verteidigt und die Kritik an dem Schritt zurückgewiesen.• Der Verkauf von 32 Bitcoin entsprach nur 0,004 Prozent der gesamten Bestände.• CEO Phong Le spricht von einem operativen Testlauf statt von einer Abkehr von der Bitcoin-Strategie.• Strategy betont, im selben Zeitraum per saldo weiter Bitcoin zugekauft zu haben.Konkret ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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