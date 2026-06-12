Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Während Trump die Finanzmärkte fest im Griff hat, wirkte sich die Entscheidung der Europäischen Zentralbank, die Leitzinsen um 25 Basispunkte anzuheben, kaum auf das Marktgeschehen aus, so die Analysten der Helaba.Dieser Schritt sei allgemein erwartet worden, ebenso wie das Signal der Währungshüter, weiterhin handlungsbereit zu bleiben, ohne sich im Vorfeld auf einen bestimmten Zinspfad festlegen zu wollen. Die Zinserhöhungserwartungen seien zwar gesunken, dies stehe aber vor allem in Verbindung mit den deutlich nachgebenden Ölpreisen und rückläufigen Inflationssorgen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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