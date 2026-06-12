Stellantis hat die Feststoffbatterie-Technologie von seinem Partner Factorial Energy in ein eigenes Entwicklungsfahrzeug integriert - und startet mit diesem nun ein Testprogramm auf der Straße. Dieser Schritt folgt auf eine erste Validierung der Zellen durch Stellantis im vergangenen Jahr. Bei dem Entwicklungsauto mit der Feststoffbatterie an Bord handelt es sich um einen Dodge Charger Daytona. Der Technologieträger soll nun die Leistung, Sicherheit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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