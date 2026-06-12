© Foto: Julia Demaree Nikhinson - APTrump spricht bereits von einer möglichen Unterzeichnung am Wochenende und bezeichnet das geplante Abkommen als "großartige Einigung". Der Ölmarkt reagiert - obwohl Teheran weiter auf die Bremse tritt.Die Ölpreise setzen ihre Talfahrt fort. Auslöser sind neue Hoffnungen auf ein mögliches Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran, nachdem US-Präsident Donald Trump erklärt hatte, eine Einigung könne bereits in den kommenden Tagen unterzeichnet werden. Brent-Rohöl fiel daraufhin unter 89 US-Dollar je Barrel, während die US-Sorte WTI bei 86 US-Dollar notiert. Trump hatte zunächst mit weiteren Angriffen auf den Iran sowie einer Beschlagnahmung iranischer Energieanlagen gedroht. Kurz darauf …
Enthaltene Werte: XC0009677409,XC0007924514Den vollständigen Artikel lesen
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