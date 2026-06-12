DJ MÄRKTE ASIEN/Hoffnung auf Frieden sorgt für Kauflaune

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die Aussage von US-Präsident Donald Trump, wonach die USA und der Iran kurz vor dem Abschluss eines Friedensabkommens stehen und dass alle Streitpunkte grundsätzlich geklärt seien, hat am Freitag an den Börsen in Ostasien für Kauflaune gesorgt. Bereits an der Wall Street war es nach den Trump-Aussagen stramm nach oben gegangen, nachdem Trump zuvor auch zunächst angekündigte wiederholte Angriffe auf den Iran abgesagt hatte. Dass iranische Medien berichteten, dass Teheran noch keine endgültige Entscheidung getroffen habe, tat der guten Laune kaum einen Abbruch. Dazu kam eine kräftige Erholung bei vielen zuletzt von Gewinnmitnahmen gebeutelten Aktien mit KI-Fantasie.

Die Ölpreise fielen mit den Friedenshoffnungen weiter. Mittlerweile kostet Brent-Öl nur noch gut 88 Dollar. Das ist der niedrigste Stand seit rund zwei Monaten. Laut Trump wird das Abkommen mit dem Iran die sofortige Wiedereröffnung der Straße von Hormus beinhalten.

Ungeachtet der kräftigen Tagesgewinne schlossen die Börsen der Region teils deutlicher unter ihren Jahreshochs. Unter anderem sorgte für Skepsis, dass Trump bereits mehrfach einen unmittelbar bevorstehenden Frieden ankündigte, was sich bislang aber nie bewahrheitete.

Ausreißer nach oben bei den Börsenindizes war der technologielastige und zuletzt extrem volatile Kospi in Seoul. Er explodierte zwischenzeitlich geradezu um über 8 Prozent, musste sich letztlich aber mit einem immer noch starken Tagesgewinn von 4,6 Prozent begnügen. Treiber waren vor allem die beiden Technologieschwergewichte SK Hynix und Samsung Electronics mit Kursgewinnen von 2,3 und 7,9 Prozent. Hanmi Semiconductor machten einen Satz um rund 24 Prozent. Das Unternehmen hatte bekannt gegeben, SpaceX-Aktien im Wert von umgerechnet etwa 32,9 Millionen Dollar erwerben zu wollen. Außerdem stützte ein von den Analysten von JP Morgan erhöhtes Kursziel.

In Tokio ging es für den breiten Topix um 1,4 Prozent aufwärts, in Hongkong (Späthandel) um 1,5, in Shanghai um 1,1 und im australischen Sydney um 2,0 Prozent.

Für Zuversicht im Technologiesegment sorgte laut Marktteilnehmern auch, dass dem Raumfahrt- und KI-Konzern SpaceX der größte Börsengang aller Zeiten gelungen ist. SpaceX brachte Aktien im Wert von 75 Milliarden Dollar an den Mann durch den wie geplant verlaufenen Verkauf von 555.555.555 Aktien zum Stückpreis von 135 Dollar. Damit kommt das Unternehmen auf eine Bewertung von rund 1,77 Billionen US-Dollar. Die Aktie wird später am Tag dann erstmals an der Börse auch gehandelt.

Unter den Einzelwerten zogen in Hongkong Alibaba nach dem kräftigen Vortagesminus um 2,1 Prozent an. Bloomberg berichtete, dass das Unternehmen für 1,5 Milliarden Dollar den chinesischen Lebensmittelhändler Pupu übernehmen will, um die Präsenz im Online-Lebensmittelmarkt zu stärken.

In Sydney ging es für Woodside Energy um 0,9 Prozent nach unten. Der australische Energiekonzern teilte mit, dass er ein Vorkaufsrecht ausgeübt hat, um einen knapp 11-prozentigen Anteil von PetroChina an den Browse-Gasfeldern vor der Küste Westaustraliens zu erwerben, um damit einen Verkauf an Japans Inpex zu verhindern. Inpex gaben um 1,3 Prozent nach, PetroChina stiegen um 0,9 Prozent. Bei den Kursbewegungen der Energiewerte dürften allerdings auch die fallenden Ölpreise eine Rolle gespielt haben.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss S&P/ASX 200 (Sydney) 8.804,00 +2,0 +1,0 08:00 Topix 500 (Tokio) 3.036,03 +1,4 +14,1 08:00 Kospi (Seoul) 8.123,62 +4,6 +92,8 08:30 Hang-Seng (Hongkong) 24.601,38 +1,5 -4,0 10:00 Shanghai-Composite 4.031,51 +1,1 +1,6 09:00 Straits-Times (Singapur) 5.008,36 +0,4 +7,8 11:00 IDX Comp. (Indonesien) 6.050,30 +2,8 -30,0 10:00 KLCI (Malaysia) 1.682,33 +0,2 +0,1 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 09:16 % YTD EUR/USD 1,1563 -0,1 1,1577 1,1548 -1,6 EUR/JPY 185,43 +0,1 185,17 185,34 +0,8 EUR/GBP 0,8630 +0,0 0,8629 0,8627 -1,0 USD/JPY 160,34 +0,3 159,92 160,49 +2,4 USD/KRW 1.521,08 +0,4 1.515,83 1.531,30 +5,6 USD/CNY 6,7630 -0,2 6,7756 6,7763 -3,3 USD/CNH 6,7641 +0,0 6,7631 6,7780 -3,0 USD/HKD 7,8351 -0,0 7,8361 7,8358 +0,7 AUD/USD 0,7024 -0,3 0,7048 0,7000 +5,3 NZD/USD 0,5815 -0,4 0,5836 0,5790 +1,0 BTC/USD 62.929,86 -0,7 63.344,28 62.595,18 -28,2 ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 86,10 -1,8 -1,61 87,71 Brent/ICE 88,67 -1,9 -1,71 90,38 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.175,49 -0,9 -38,35 4.213,84 Silber 65,99 -2,0 -1,36 67,35 Platin 1.711,52 -0,5 -8,39 1.719,91 (Angaben ohne Gewähr)

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June 12, 2026 03:32 ET (07:32 GMT)

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