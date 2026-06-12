Bei ADOBE irritiert der CFO-Weggang erheblich. Finanzchef Dan Durn wechselt schon nächste Woche zu MARVELL, damit war für ADOBE der gestriege Quartalstermin (nach Börsenschluss) im negativen Sinn "gelaufen":



Noch so gute Zahlen wurden von dieser erneuten Personalie des kalifornischen Softwarekonzerns überschattet. Im März hatte schon der langjährige CEO Shantanu Narayen seinen bevorstehenden Abgang angekündigt: Er bleibt so lange im Amt, bis ein Nachfolger ernannt ist.



Das bedeutet schwebende Unsicherheit. Das Berichtsquartal geriet mit 5,96 $ bereinigtem EPS (2,4 % über Konsens) zur Nebensache. Das neue Jahres-Umsatzziel lautet 26,5 bis 26,6 Mrd. $ und beim bereinigten Gewinn werden 23,35 bis 23,45 $ je Aktie angepeilt. Beides hat den Analysten-Konsens übertroffen (Umsatz: + 1,8 %, Gewinn: + 3,6 %).



Die Verunsicherung aus den Personalwechseln an der Spitze war gestern der entscheidende Auslöser für den Kursverlust von insgesamt 12,1 %. Der Rücksetzter ergibt sich als Kombination von offizieller und nachbörslicher Änderung).



Trotz eines ansonsten mehr als ordentlichen Zahlenrahmens: Man wird zurzeit in dieses fallende Messer nicht greifen, zumal jetzt ein Absinken unter die psychologisch wichtige 200-Dollar-Marke droht. Der Chartvergleich ergibt Hinweise zur weiteren Einordnung.



Helmut Gellermann



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