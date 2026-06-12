Gestern haben wir uns ganz bewusst gegen das spekulative Spiel im Tech-Sektor entschieden und den Fokus stattdessen auf relative Stärke im defensiven Segment gelegt. Ein Blick auf den jüngsten Kurszettel zeigt: Diese Strategie war zunächst goldrichtig, auch wenn der technologielastige Index Nasdaq 100 gestern kräftig zulegte.
Da sich das allgemeine Marktbild noch nicht nachhaltig aufgehellt hat und eine finale Kapitulation im Tech-Bereich nach wie vor aussteht, bleiben wir unserer vorsichtigen Linie treu. Wir nutzen die anhaltende Phase des "Einigelns", um unsere Festung weiter auszubauen. Das smarte Geld zieht sich unverändert in diesen resistenten Bastionen zurück. Heute stellen wir Ihnen zwei weitere erstklassige Bluechips außerhalb des Tech-Sektors vor, die sich dem Abwärtsdruck der Indizes erfolgreich widersetzen, die beiden Unternehmen und weitere tägliche Empfehlungen bekommen Sie in der Termin-Börse daily (KLICK HIER).
Da sich das allgemeine Marktbild noch nicht nachhaltig aufgehellt hat und eine finale Kapitulation im Tech-Bereich nach wie vor aussteht, bleiben wir unserer vorsichtigen Linie treu. Wir nutzen die anhaltende Phase des "Einigelns", um unsere Festung weiter auszubauen. Das smarte Geld zieht sich unverändert in diesen resistenten Bastionen zurück. Heute stellen wir Ihnen zwei weitere erstklassige Bluechips außerhalb des Tech-Sektors vor, die sich dem Abwärtsdruck der Indizes erfolgreich widersetzen, die beiden Unternehmen und weitere tägliche Empfehlungen bekommen Sie in der Termin-Börse daily (KLICK HIER).
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