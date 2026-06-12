BÖRSE AKTUELL: Ölpreis fällt nach Trumps Friedensankündigung (12.06.2026)

Die Börse aktuell wird von Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung im Nahen Osten geprägt. Positive Signale aus den Verhandlungen zwischen den USA und Iran sorgen für Erleichterung an den Finanzmärkten. Gleichzeitig bewegen wichtige Markt News zu Aktien, Anleihen, Rohstoffen und Kryptowährungen die Anleger weltweit.

Markt News: Hoffnung auf Einigung zwischen USA und Iran

US-Präsident Donald Trump hat eine nahezu abgeschlossene Vereinbarung mit dem Iran angekündigt. Die Aussicht auf ein Friedensabkommen führte zu einer deutlichen Verbesserung der Marktstimmung und stoppte geplante US-Militärschläge.

Ein mögliches Friedensabkommen könnte bereits am Wochenende in Europa unter Beteiligung von US-Vizepräsident JD Vance unterzeichnet werden. Während die Führung in Teheran die Aussagen aus Washington zurückhaltend kommentiert und auf die ausstehende Zustimmung des Obersten Führers verweist, berichtet die Nachrichtenagentur FARS von einer hohen Wahrscheinlichkeit für eine Einigung.

Laut Axios umfasst der Vorschlag einen 60-tägigen Waffenstillstand, die vollständige Öffnung der Straße von Hormus sowie eine teilweise Aufhebung der Sanktionen gegen den Iran.

Die Lage bleibt jedoch angespannt. US-Streitkräfte schossen in der Nacht zwei iranische Kampfdrohnen ab, die kommerzielle Schiffe bedroht haben sollen. Zudem stoppte die iranische Revolutionsgarde einen Tanker in der Straße von Hormus, während nahe Sirik Explosionen gemeldet wurden.

Börse Aktuell: Asiatische Aktienmärkte legen kräftig zu

Die Entspannung im Nahen Osten sorgte für starke Kursgewinne an den asiatischen Börsen. Der MSCI Asia Pacific Index stieg um 3,5% und verzeichnete damit den stärksten Tagesanstieg seit zwei Monaten.

Nikkei 225: zeitweise +4%, zuletzt +2,8%

Kospi (Südkorea): +5%

Hang Seng China Enterprises Index: +1,6%

Auch die europäischen Futures profitierten zunächst von der positiven Stimmung. Vor dem Handelsstart geben die Kontrakte jedoch einen Teil der Gewinne wieder ab. Die Kassamärkte dürften dennoch freundlich eröffnen....

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