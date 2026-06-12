DAX Prognose für Freitag, 12.06.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.154 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Bereits am Morgen konnte sich der DAX sukzessive aufwärtsschieben. Der Rücksetzer am Nachmittag wurde direkt wieder zurückgekauft. Es ging am Nachmittag an das Tageshoch, das über der 24.300 Punkte-Marke formatiert wurde. Bis zum Xetra Schluss rutschte der Index wieder bis knapp an die 24.200 Punkte-Marke zurück. Im Handel gestern konnte der DAX einen Xetra Tagesgewinn ausweisen. Nachbörslich konnte sich der Index nachhaltig erholen. Der DAX ging bei 24.527 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? Key Takeaways

Technisches Bild verbessert sich leicht: Der DAX konnte sowohl im Stundenchart als auch im 4-Stunden-Chart wichtige gleitende Durchschnitte zurückerobern. Solange der Index über der SMA20 bleibt, bestehen Chancen auf einen Anstieg in Richtung der SMA200 bei rund 24.700 Punkten.

Der DAX konnte sowohl im Stundenchart als auch im 4-Stunden-Chart wichtige gleitende Durchschnitte zurückerobern. Solange der Index über der SMA20 bleibt, bestehen Chancen auf einen Anstieg in Richtung der SMA200 bei rund 24.700 Punkten. 25.000 Punkte bleiben das zentrale Aufwärtsziel: Für eine nachhaltige Fortsetzung der Erholung müssen die Bullen den DAX zunächst über die SMA50 und anschließend über die Zone um 24.850 Punkte etablieren. Erst dann würde die Marke von 25.000 Punkten wieder realistisch in den Fokus rücken.

Für eine nachhaltige Fortsetzung der Erholung müssen die Bullen den DAX zunächst über die SMA50 und anschließend über die Zone um 24.850 Punkte etablieren. Erst dann würde die Marke von 25.000 Punkten wieder realistisch in den Fokus rücken. Vorsicht trotz Erholung: Das Gesamtbild bleibt neutral bis leicht bärisch. Unser Setup sieht die Wahrscheinlichkeit für ein bearishes Szenario mit 55% leicht höher als für ein bullishes Szenario (45%). Ein Rückfall unter die Unterstützungszone um 24.440 bis 24.320 Punkte könnte den Verkaufsdruck wieder erhöhen.

Der DAX startete gestern bei 24.154 Punkten in den vorbörslichen Handel. Bereits am Vormittag setzte sich eine freundliche Tendenz durch, die den deutschen Leitindex kontinuierlich nach oben führte. Ein Rücksetzer am Nachmittag wurde unmittelbar wieder gekauft, sodass der DAX sein Tageshoch oberhalb von 24.300 Punkten markieren konnte.

Zum Xetra-Schluss fiel der Index zwar wieder in den Bereich von 24.200 Punkten zurück, konnte sich im nachbörslichen Handel jedoch deutlich erholen. Der Tagesschluss lag schließlich bei 24.527 Punkten.

Im DAX überwogen die Gewinner deutlich. Von den 40 Werten schlossen 29 Aktien im Plus und 11 Titel im Minus.

Top-Gewinner im DAX

Siemens Energy +6,79%

RWE +4,09%

Infineon +2,94%

Schwächste DAX-Werte

SAP -5,07%

Deutsche Telekom -2,63%

BMW -1,35%

DAX Prognose: Stundenchart zeigt Aufhellung des kurzfristigen Bildes

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 12.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart konnte sich der DAX zunächst über die SMA20 bei aktuell 24.477 Punkten schieben. Anschließend wurde die SMA50 bei 24.325 Punkten getestet. Nach einer kurzen Konsolidierung gelang der dynamische Ausbruch über diese wichtige Durchschnittslinie.

Damit hat sich das kurzfristige Chartbild verbessert....

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