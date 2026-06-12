Nasdaq 100 Prognose & Analyse für den 12.06.26 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 28.736 Punkten. Bis zum Nachmittag konnte sich der Nasdaq moderat erholen. Am Nachmittag stellte sich eine erhöhte Vola ein. Das Tagestief formatierte der Index am späten Nachmittag. Nach einer zögerlichen Erholung ging es im weiteren Handelsverlauf am Abend mit Dynamik und mit Momentum weiter aufwärts. Der Nasdaq ist über die 29.500 Punkte-Marke gelaufen und konnte sich auch im Rahmen des Frühhandels im Bereich der 29.500 Punkte-Marke festsetzen.

- Nasdaq WKN A0AE1X - ISIN US6311011026 - Ticker: US100.cash

? Key Takeaways

Technisches Bild deutlich verbessert: Der Nasdaq 100 konnte wichtige Unterstützungen zurückerobern und sich sowohl im Stunden- als auch im 4-Stunden-Chart wieder über relevanten gleitenden Durchschnitten etablieren. Dies spricht kurzfristig für eine Fortsetzung der Erholung.

Der Nasdaq 100 konnte wichtige Unterstützungen zurückerobern und sich sowohl im Stunden- als auch im 4-Stunden-Chart wieder über relevanten gleitenden Durchschnitten etablieren. Dies spricht kurzfristig für eine Fortsetzung der Erholung. Widerstandszone bei 29.693 bis 29.750 Punkten im Fokus: Die SMA50 im 4-Stunden-Chart und die SMA200 im Stundenchart bilden einen wichtigen Widerstandsbereich. Ein dynamischer Ausbruch darüber könnte weiteres Aufwärtspotenzial bis in den Bereich von 30.000 Punkten freisetzen.

Die SMA50 im 4-Stunden-Chart und die SMA200 im Stundenchart bilden einen wichtigen Widerstandsbereich. Ein dynamischer Ausbruch darüber könnte weiteres Aufwärtspotenzial bis in den Bereich von 30.000 Punkten freisetzen. Bullisches Szenario leicht favorisiert: Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose sieht die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse bei 55%. Voraussetzung bleibt, dass die Unterstützungszone zwischen 29.140 und 29.250 Punkten verteidigt werden kann.

Der Nasdaq 100 startete gestern bei 28.736 Punkten in den Handel. Nach einer zunächst moderaten Erholung nahm die Volatilität am Nachmittag deutlich zu. Das Tagestief wurde erst am späten Nachmittag markiert, bevor die Käufer die Kontrolle übernahmen und den Index mit hoher Dynamik nach oben führten.

Im weiteren Handelsverlauf konnte der Nasdaq 100 die wichtige Marke von 29.500 Punkten zurückerobern. Auch im Frühhandel behauptet sich der Technologieindex oberhalb dieses Bereichs und sendet damit positive Signale für die kurzfristige Entwicklung.

Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 12.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart notierte der Nasdaq 100 zunächst oberhalb der SMA20 bei aktuell 29.251 Punkten. Ein erster Anstieg bis zur SMA50 bei derzeit 28.847 Punkten scheiterte zunächst, sodass der Index mehrere Stunden zwischen diesen beiden Durchschnittslinien pendelte.

Erst am Abend gelang der dynamische Ausbruch nach oben. Dadurch hat sich das kurzfristige Chartbild deutlich verbessert. Solange der Nasdaq 100 per Stundenschluss oberhalb der SMA50 notiert, bestehen gute Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung der SMA200 bei aktuell 29.749 Punkten....

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