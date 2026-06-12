Vor ziemlich genau einem Jahr hat DER AKTIONÄR drei weitgehend unbekannte Profiteure des Börsenbooms vorgestellt. Damals liefen alle drei Aktien noch klar unter dem Radar der Anleger. Heute zeigt sich: Der Blick abseits der bekannten Standardwerte hat sich gelohnt. Und die nächsten Geheimtipps stehen bereits parat.Die geheimen Gewinner des Börsenbooms - unter diesem Titel hat AKTIONÄR-Experte Michael Herrmann vor einem Jahr in einem exklusiven Aktienreport drei Aktien-Geheimtipps vorgestellt (zum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär