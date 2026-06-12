Bern (ots) -Anlässlich der Delegiertenversammlung vom 11. Juni 2026 nimmt der SVIT Schweiz die neue Fachkammer Portfolio- und Assetmanagement (FK PAM) als 16. Mitglied in den Verband auf. Das Portfolio- und Assetmanagement hat sich zur zentralen Steuerungsdisziplin der Immobilienwirtschaft entwickelt. Pensionskassen, Fondsleitungen, Immobiliengesellschaften und institutionelle Investoren tragen gemeinsam die langfristige Wert- und Performanceverantwortung für Immobilienvermögen in dreistelliger Milliardenhöhe. Bislang fehlte innerhalb der Branche eine eigenständige Fachplattform, die sich gezielt mit den strategischen Fragestellungen dieser Disziplin befasst. Die FK PAM schliesst diese Lücke.Die neue Fachkammer positioniert sich als Netzwerk- und Kompetenzplattform für führende Marktakteure. Sie richtet sich an Firmenmitglieder, die Immobilieninvestitionen strategisch steuern, strukturieren, entwickeln, bewerten oder transaktional begleiten - von Pensionskassen und Fondsleitungen über Immobiliengesellschaften bis zu Beratungs- und Transaktionsunternehmen mit institutionellem Fokus.Die Fachkammer wird von einem Co-Präsidium geführt: Severin Wenger (Migros-Pensionskasse) und Terence Kast (PROCIMMO SA) leiten die FK PAM gemeinsam. Der siebenköpfige Gründungsvorstand vereint unterschiedliche Perspektiven und Rollen aus dem institutionellen Immobilienmanagement."Die FK PAM schafft erstmals eine institutionell verankerte Stimme für das Portfolio- und Assetmanagement innerhalb der Branche. Wir wollen gemeinsame Standards setzen, den fachlichen Diskurs fördern und als Branche mit einer Stimme sprechen - gegenüber Regulatoren, Politik und Öffentlichkeit." Severin Wenger, Co-Präsident FK PAM"Mit der FK PAM können wir als Branche gemeinsam auftreten - mit einer klaren fachlichen Position und einer Stimme, die gehört wird." Terence Kast, Co-Präsident FK PAMDie FK PAM ist als eigenständige Fachkammer in die Struktur des SVIT Schweiz eingebettet. Die Mitgliedschaft steht Firmenmitgliedern offen, die im institutionellen Immobilien-Portfolio- und Assetmanagement tätig sind.Weitere Informationen unter www.svit.ch/de/pamPressekontakt:Ivo Cathomen, Stv. Geschäftsführer SVIT Schweiz, ic@svit.ch. Bilder auf AnfrageOriginal-Content von: SVIT Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100007146/100940618