Mainz (ots) -Familie ist heute mehr als Vater, Mutter, Kind. Die "37°"-Reportage "Meine ziemlich bunte Familie", die am 16. Juni 2026, ab 5.00 Uhr, im ZDF-Streaming-Portal abrufbar und um 22.15 Uhr im ZDF zu sehen ist, erzählt davon, wie vielfältig Familie heute gelebt wird - mit großen Chancen und großen Herausforderungen: Jasmin und Lara erwarten ein Baby. Jasmin spendete ihrer Partnerin die Eizelle, Lara trägt das Kind aus. Der elfjährige Oskar hat drei Mütter, zwei Väter und einen Stiefbruder.Herausfordernder Alltag und politische RealitätenAutorin Denise Jacobs hat die Protagonistinnen und Protagonisten des Films ein Jahr lang begleitet und zeigt, mit welchen Hürden und Belastungen Regenbogenfamilien in Deutschland noch immer konfrontiert sind: Den angehenden Eltern Lara und Jasmin steht eine langwierige und belastende Stiefkindadoption bevor. Nur so kann Jasmin rechtlich zur zweiten Mutter werden. Dafür werden sie sich nach der Geburt ihres Kindes einer Begutachtung vom Jugendamt unterziehen müssen. "Die Tatsache, dass wir eine Geburtsurkunde haben, in der Lara als Mutter steht und der Platz mit dem zweiten Elternteil leer ist, fühlt sich total ungerecht an", so Jasmin.Viele Menschen, viele Bedürfnisse, größere FragilitätFür Oskar ist seine bunte Familie ganz selbstverständlich. Er wohnt mit seiner leiblichen Mutter, deren Frau und seinem Stiefbruder zusammen. Zu Hause ist er aber auch bei seiner Stiefmutter, die sich das Sorgerecht mit Oskars leiblicher Mutter teilt. Im Zwei-Wochen-Rhythmus trifft er sich außerdem mit seinem leiblichen Vater und dessen Partner. Oskar genießt die Partien am Tischkicker. Als sich Oskars Mütter plötzlich trennen, wird das bunte Leben durcheinandergewirbelt. Oskar vermisst sein vertrautes Gefüge."Viele Menschen bringen natürlich auch viele Bedürfnisse mit sich und das hat auch eine größere Fragilität, umso mehr Eltern es sind", so Oskars leibliche Mutter Judith.Der Film wird mit Untertiteln, Deutscher Gebärdensprache (DGS) und Audiodeskription angeboten.Kontakt:Bei Fragen zur Sendung erreichen Sie Christina Betke telefonisch unter 06131 - 70-12717 oder per E-Mail unter betke.c@zdf.de sowie Magda Huthmann telefonisch unter 06131 - 70-12149 oder per E-Mail unter huthmann.m@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation telefonisch unter 06131 - 70-12108 oder per E-Mail unter pressedesk@zdf.de.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpresseportal.zdf.de%2Fpresse%2F37grad&data=05%7C02%7CBetke.C%40zdf.de%7C3f3d01ceff204311347b08dec0863f59%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C639159880029860554%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=bWFDq5Tu1TZ7tKcYg212%2FjdAkJvqWegMD%2Fs%2FF9bGKbg%3D&reserved=0) (nach Log-in), telefonisch unter 06131 - 70-16100 oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de.Weitere Informationen- Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten steht "37°: Meine ziemlich bunte Familie" als Presse-Preview (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/37-meine-ziemlich-bunte-familie) bereit (nach Log-in).- 37 Grad (https://www.zdf.de/37-grad-196) im ZDF-Streamingportal- 37 Grad Leben (https://www.zdf.de/37-grad-leben-108) im ZDF-Streaming-Portal- 37 Grad bei Instagram (https://www.instagram.com/zdf37grad/), TikTok (https://www.tiktok.com/@37grad?lang=de-DE), Youtube (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F37Grad&data=05%7C02%7CHuthmann.M%40zdf.de%7Ca6bfa65af6094088fad608de16c44652%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C638973229396629879%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=6iplF%2BkJaq5pZS5D30dbOLrC7TsUiLv1uB7JEaIXPnU%3D&reserved=0), Facebook (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FZDF37Grad%2F%3Flocale%3Dde_DE&data=05%7C02%7CHuthmann.M%40zdf.de%7Ca6bfa65af6094088fad608de16c44652%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C638973229396701735%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=t4T%2BNTAiX0euI%2BiB%2BbpV6RnSCFqWJTqSVmnKUMkFhWw%3D&reserved=0) und WhatsApp (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.whatsapp.com%2Fchannel%2F0029Vb9sFwQI1rciwXXjSP1i&data=05%7C02%7CHuthmann.M%40zdf.de%7Ca6bfa65af6094088fad608de16c44652%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C638973229396716664%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=BPWkQfwwGETZRTthX%2B5bDPIF7sE%2FTFhjCRat4XXKkZg%3D&reserved=0)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6293027