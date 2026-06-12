Wiesbaden (ots) -
Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:
Montag, 15.06.2026
- (Nr. 202) Großhandelspreise, Mai 2026
Dienstag, 16.06.2026
- (Nr. 203) Bevölkerung zum Jahresende (endgültige Ergebnisse), Jahr 2025
- (Nr. 204) Ergebnisse der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe: Ausgaben privater Haushalte für Nahrungsmittel, Jahr 2023
- (Nr. 25) Zahl der Woche zum Tag des Schlafes (21.06.2026): Stationäre Krankenhausbehandlungen wegen Schlafstörungen, Jahre 2004-2024
Mittwoch, 17.06.2026
- (Nr. 205) Umsatz und Beschäftigte im zulassungspflichtigen Handwerk (vorläufige Ergebnisse), 1. Quartal 2026
- (Nr. 206) Zum Weltflüchtlingstag (20.06.2026): Geflüchtete und Vertriebene in Deutschland, Jahr 2025
Donnerstag, 18.06.2026
- (Nr. 207) Baugenehmigungen, April 2026
- (Nr. 208) Umsatz im Gastgewerbe, April 2026
- (Nr. 209) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand), April 2026
- (Nr. 210) Finanzierung der Gesundheitsausgaben, Jahr 2024
Freitag, 19.06.2026
- (Nr. 211) Außenhandel (Detailergebnisse), April 2026
- (Nr. 212) Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, Mai 2026
- (Nr. 213) Erzeugerpreise für Dienstleistungen, 1. Quartal 2026
(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.
Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html
Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.
Herausgeber:
DESTATIS | Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
65189 Wiesbaden
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6293026
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Dienstag, 16.06.2026
- (Nr. 203) Bevölkerung zum Jahresende (endgültige Ergebnisse), Jahr 2025
- (Nr. 204) Ergebnisse der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe: Ausgaben privater Haushalte für Nahrungsmittel, Jahr 2023
- (Nr. 25) Zahl der Woche zum Tag des Schlafes (21.06.2026): Stationäre Krankenhausbehandlungen wegen Schlafstörungen, Jahre 2004-2024
Mittwoch, 17.06.2026
- (Nr. 205) Umsatz und Beschäftigte im zulassungspflichtigen Handwerk (vorläufige Ergebnisse), 1. Quartal 2026
- (Nr. 206) Zum Weltflüchtlingstag (20.06.2026): Geflüchtete und Vertriebene in Deutschland, Jahr 2025
Donnerstag, 18.06.2026
- (Nr. 207) Baugenehmigungen, April 2026
- (Nr. 208) Umsatz im Gastgewerbe, April 2026
- (Nr. 209) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand), April 2026
- (Nr. 210) Finanzierung der Gesundheitsausgaben, Jahr 2024
Freitag, 19.06.2026
- (Nr. 211) Außenhandel (Detailergebnisse), April 2026
- (Nr. 212) Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, Mai 2026
- (Nr. 213) Erzeugerpreise für Dienstleistungen, 1. Quartal 2026
(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.
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