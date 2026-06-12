München (ots) -Vertrauen in Medien entsteht vor allem dort, wo Redaktionsarbeit nachhaltig und zukunftsorientiert erfolgt. Dies zu stärken, ist das Ziel vom Nachhaltigkeitspreis Medien, für den sich ab sofort Rundfunkveranstalter, Print- und Online-Medien sowie Content Creators bewerben können. Bereits zum vierten Mal schreiben die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) und mehrere Stiftungspartner aus dem Nachhaltigkeitspakt Medien den Nachhaltigkeitspreis Medien (https://ots.de/hnoMiV) bundesweit aus. Einsendeschluss ist der 31. Juli 2026.BLM-Präsident Dr. Thorsten Schmiege: "Eine demokratische Gesellschaft braucht unterschiedliche Perspektiven im öffentlichen Diskurs. Zur dafür notwendigen Informationsvielfalt trägt nachhaltige Redaktionsarbeit entscheidend bei. Der Nachhaltigkeitspreis Medien 2026 würdigt redaktionelle Ansätze, die publizistische Verantwortung und Vertrauen in vorbildlicher Weise stärken. So trägt Nachhaltigkeit zum Vertrauen in Medien und einer vielfältigen Medienlandschaft bei."Als Stiftungspartner aus dem Nachhaltigkeitspakt Medien sind bei der Preisvergabe der Bayerische Rundfunk, GMX/WEB.de, HIGH VIEW, die Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg, rfo Regional Fernsehen Oberbayern, RTLZWEI und TVA Ostbayern dabei. Die Schirmherrin des Paktes, die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner, verleiht den Nachhaltigkeitspreis Medien am 22. Oktober 2026 im Rahmen der MEDIENTAGE MÜNCHEN. Das Gewinner-Projekt bekommt einen Geldpreis in Höhe von 1.000 Euro.Gesucht werden Medienbeiträge, Formate oder Konzepte zur nachhaltigen Arbeitsweise in Redaktionen oder Agenturen, zum Einsatz von KI im redaktionellen Kontext, zum kritischen Umgang mit Quellen und Informationen und Maßnahmen zur Stärkung von Medienvertrauen und Transparenz. Die Einreichungen müssen zwischen August 2025 und Juli 2026 entstanden oder veröffentlicht worden sein.Zur detaillierten Ausschreibung des Nachhaltigkeitspreises Medien geht es hier (https://ots.de/hnoMiV).Pressekontakt:Bettina Pregelstv. PressesprecherinTel. 089/63808-318bettina.pregel@blm.deOriginal-Content von: BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62483/6293022