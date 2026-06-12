BEIJING, June 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 25. Mai wurde das Forum für deutsch-chinesische Industriekooperation und Entwicklung in Beijing sowie das Chinesisch-Deutsche (Europäische) Forum für Hidden Champions 2026 im Chinesisch-Deutschen Internationalen Kongress- und Ausstellungszentrum im Beijinger Stadtbezirk Shunyi eröffnet. Das diesjährige Forum steht unter dem Motto "Gemeinsame Innovation · Integrierte Entwicklung" und wird gemeinsam von der Volksregierung des Stadtbezirks Shunyi der Stadt Beijing und dem Europäischen Wirtschaftssenat veranstaltet sowie zusammen mit dem Internationalen Kooperationszentrum der Staatlichen Kommission für Entwicklung und Reform Chinas und weiteren Institutionen initiiert. Mehr als 400 chinesische und internationale Gäste nahmen an dem Forum teil, darunter nahezu 100 Vertreter aus Politik und Wirtschaft aus Deutschland und Europa sowie Verantwortliche von Hidden Champions.

Bei der Eröffnungszeremonie hielten Vertreter der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission, der Stadt Beijing sowie Walter Döring, Vorstandsvorsitzender des Europäischen Wirtschaftssenats, und Gong Zongyuan, Sekretär des Parteikomitees des Bezirks Shunyi, Ansprachen. Das Internationale Kooperationszentrum der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission veröffentlichte gemeinsam mit dem DEZ den "Bericht 2026 zur offenen Zusammenarbeit chinesischer und deutscher Hidden Champions". Der Bericht wird bereits im dritten Jahr in Folge veröffentlicht und dient kontinuierlich als fachliche und strategische Referenz für die Industriekooperation zwischen China und Deutschland. Der ehemalige deutsche Bundesminister Volker Wissing und Brigitte Zypries hielten zudem Grundsatzreden.

Vor Ort wurde die "Öffentliche Servicestelle für technische Handelsmaßnahmen China-Deutschland (Europa)" offiziell eröffnet, die Unternehmen unter anderem Beratungsdienste zu technischen Vorschriften und regulatorischen Anforderungen anbietet. Sechs Industrieprojekte aus Deutschland (Europa) wurden in einer gemeinsamen Zeremonie unterzeichnet und umfassen Bereiche wie Halbleiter, intelligente Fertigung und Wasserstoffmaterialien. Zudem wurden acht Industriepartner des chinesisch-deutschen Demonstrationsgebiets (BCGP-IP) ernannt, die sich auf Bereiche wie Biomedizin, kohlenstoffarme Energieeffizienz und Technologietransfer konzentrieren und unterstützende Dienstleistungen für die Ansiedlung und Entwicklung von China-Europa-Kooperationsprojekten im Gebiet bereitstellen.

Das Forum hat ein innovatives "N+1+N"-mehrdimensionales Veranstaltungssystem aufgebaut und sich damit von einem reinen Austausch- und Matching-Format hin zu einer umfassenden, ganzheitlichen Service- und Befähigungsplattform weiterentwickelt. Im Rahmen des diesjährigen Forums fanden zudem sechs thematische Fachveranstaltungen statt, darunter ein Runder Tisch für KMU aus China und Deutschland, der Dialog "Hidden Champions trifft spezialisierte und innovative Unternehmen", eine Präsentation zur Automobilindustrie und zum Ökologie-Hafen, ein Unterforum für Pharma und Gesundheitswirtschaft sowie ein Innovationsdialog zwischen chinesischen und italienischen Unternehmen.

Der Stadtbezirk Shunyi ist als eine wichtige Schnittstelle der außenwirtschaftlichen Öffnung der Hauptstadt ein Standort für fast 1.000 ausländische Unternehmen und hat rund 10.000 dauerhaft ansässige ausländische Einwohner angezogen. Auch künftig wird Shunyi die Zusammenarbeit mit Deutschland und Europa weiter vertiefen und die "Kooperationsmarke China-Deutschland (Europa) in Shunyi" weiter stärken.

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