Jahrelang galt dieser US-Einzelhändler als eine der großen Enttäuschungen seiner Branche. Genau das könnte jetzt jedoch die Chance sein. Denn während viele Wettbewerber längst neue Höchststände erreicht haben, mehren sich hier die Hinweise auf einen Turnaround, den der Markt bislang noch nicht vollständig eingepreist zu haben scheint.Die jüngsten Zahlen liefern dafür starke Argumente. Die vergleichbaren Umsätze legten zuletzt um 5,6 Prozent zu - der stärkste Anstieg seit 4 Jahren. Gleichzeitig stieg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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