RIAD, Saudi-Arabien, June 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH) wird im Rahmen seiner Teilnahme an der HLTH Europe 2026, die vom 15. bis 18. Juni in Amsterdam stattfindet, seine praktischen Anwendungen künstlicher Intelligenz vorstellen und aufzeigen, wie sich die Technologie von Pilotprojekten zu Instrumenten entwickelt, die eine schnellere Diagnose, eine bessere Ressourcennutzung, eine stärkere operative Planung und eine reaktionsschnellere Patientenversorgung ermöglichen.

Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht das 2019 gegründete Centre for Healthcare Intelligence der KFSH, das darauf abzielt, die Kompetenzen in den Bereichen angewandte KI und digitale Gesundheit voranzutreiben. Das Zentrum hat die Entwicklung von 20 lokal betriebenen KI-Anwendungen in den Bereichen medizinische Bildanalyse, Patientenflussmanagement, Ressourcenoptimierung und Verbesserung der Patientenerfahrung unterstützt und damit dazu beigetragen, die Behandlungsplanung und die Vorhersagemöglichkeiten hinsichtlich der Bedürfnisse von Krankenhäusern und Patienten zu verbessern.

Das KFSH hat zudem generative KI-Technologien entwickelt, die Patientenakten, klinische Berichte, Krankenhausrichtlinien und Daten zum Patientenfluss analysieren. Durch die Zusammenfassung komplexer Informationen und die Bereitstellung relevanter Erkenntnisse helfen diese Tools Ärzten und Verwaltungsmitarbeitern, Entscheidungen zeitnaher zu treffen, den Verwaltungsaufwand zu verringern und sich stärker auf die Patientenversorgung zu konzentrieren.

Die Leitstelle für Patientenfluss und Kapazitäten des Krankenhauses zeigt, wie KI messbare operative Auswirkungen erzielen kann. Mithilfe von Nachfrageprognosen, Echtzeitüberwachung und Workflow-Analysen hat das Zentrum seit seiner Gründung im Jahr 2021 mehr als 170.000 Eingriffe durchgeführt und damit die durchschnittlichen Wartezeiten auf ein Bett von 32 auf 6 Stunden sowie die Wartezeiten in der Notaufnahme um 14 % verkürzt. Dies hat zudem dazu beigetragen, dass 90 % der Nutzer von Apotheken- und Labordienstleistungen innerhalb von weniger als 15 Minuten bedient werden.

Mit diesem praxisorientierten KI-Modell wird das KFSH einen Beitrag zu den weltweiten Diskussionen auf der HLTH Europe 2026 über verantwortungsvolle KI, die Transformation von Gesundheitsdienstleistern und skalierbare digitale Gesundheitsmodelle leisten.

Das King Faisal Specialist Hospital wurde laut Brand Finance 2026 auf Platz 1 im Nahen Osten und in Nordafrika sowie weltweit auf Platz 12 unter den 250 führenden akademischen medizinischen Zentren für das Jahr 2026 eingestuft und als wertvollste Gesundheitsmarke im Königreich und im Nahen Osten anerkannt. Es wurde zudem von Newsweek in die Listen der weltweit besten Krankenhäuser 2026, der weltweit besten intelligenten Krankenhäuser 2026 und der weltweit besten Spezialkliniken 2026 aufgenommen.

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