Check: Verdoppler | SpaceX: Anteil geschenkt, Adobe: Aktie fällt & Deutsche Bank: Ausbruch
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|11:38
|Adobe Stock Drops As CFO Dan Durn Resigns Overshadowing Higher Q2 Results, Outlook Upgrade
|11:30
|Stock Market Today: S&P 500, Dow Futures Gain Ahead Of SpaceX's Debut-Adobe, Lennar, CoreWeave In Focus
|11:18
|Citizens maintains Adobe stock rating after mixed Q2 results
|11:10
|Adobe-Aktie: Die Börse hat sie komplett abgeschrieben
|Die Adobe-Aktie schmiert komplett ab. Nachdem sie bereits in den letzten fünf Handelstagen um -15% den Bach runter gegangen ist, setzt sie ihre Talfahrt am Freitagmorgen mit einem Kursverlust von -5%...
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|11:10
|Adobe-Aktie bricht ein: CFO-Abgang überschattet Rekordquartal
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|11:27
|Dax im Schatten von SpaceX: Deutsche Bank - Aktie könnte wieder durchstarten, wenn ...
|Das Handelsgeschehen am heutigen Freitag (12. Juni) steht ganz im Zeichen des Börsengangs von SpaceX. Es ist, wie kann es angesichts des Protagonisten auch nicht anders sein, der bislang größte Börsengang...
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|10:54
|Check: Verdoppler | SpaceX: Anteil geschenkt, Adobe: Aktie fällt & Deutsche Bank: Ausbruch
|Check: Verdoppler | SpaceX: Anteil geschenkt, Adobe: Aktie fällt & Deutsche Bank: Ausbruc
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|10:02
|DEUTSCHE BANK AG mit klarer Aufwärtsdynamik
|09:30
|Deutsche Bank unter massivem Druck: Was die wenigsten Anleger auf dem Schirm haben - Was das für Ihr Depot bedeutet
|08:43
|Deutsche Bank ernennt neuen Investmentbanking-Chef für Südostasien
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|11:58
|Größter Börsengang aller Zeiten - SpaceX vor Bewährungsprobe am Finanzmarkt
|11:53
|Starlink & Co: Satelliten-Internet erobert den Mobilfunk
|11:51
|Scottish Mortgage rallies on day of SpaceX IPO as fund manager Tom Slater warns its shares could be volatile
|11:49
|SpaceX, OpenAI, Anthropic: U.S. tech to see splashy IPOs but volatility might follow
|11:46
|SpaceX IPO: Was der größte Börsengang aller Zeiten für Bitcoin bedeutet
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|-5,00 %
|DEUTSCHE BANK AG
|28,560
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|SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP
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