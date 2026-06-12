Der Technologiesektor meldet sich mit voller Wucht zurück. Nach einer kurzen, gesunden Verschnaufpause schalten die führenden KI-Aktien wieder auf Vorwärtsgang. Während kurzfristige Anleger bei den jüngsten Gewinnmitnahmen nervös wurden, sehen institutionelle Investoren darin die Grundlage für die nächste Aufwärtsbewegung.• Die jüngste Korrektur hat Übertreibungen abgebaut, ohne den KI-Megatrend zu beschädigen.• Der weltweite Ausbau der Halbleiterkapazitäten zeigt, wie langfristig die Branche plant.• ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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