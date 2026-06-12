Die Adobe-Aktie schmiert komplett ab. Nachdem sie bereits in den letzten fünf Handelstagen um -15% den Bach runter gegangen ist, setzt sie ihre Talfahrt am Freitagmorgen mit einem Kursverlust von -5% im europäischen Handel fort. Inzwischen notiert das Papier Softwaregiganten auf dem tiefsten Stand seit über acht Jahren. Warum wollen Anleger nichts mehr mit Adobe zu tun haben und kann man hier ein Schnäppchen machen? Ausgezeichnete Zahlen Es ist schon ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de