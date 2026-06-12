Steyr Motors AG baut ihre Position in einem der derzeit spannendsten Verteidigungsmärkte weltweit weiter aus. Nach erfolgreichen Anwendungen bei unbemannten Überwasserfahrzeugen (USV) liefert das Unternehmen seine Antriebstechnologie nun auch für moderne unbemannte Bodenfahrzeuge (UGV). Für Anleger könnte die aktuelle Entwicklung weit über einen einzelnen Auftrag hinausgehen. Denn Steyr Motors positioniert sich zunehmend als Zulieferer für autonome Militär- und Sicherheitssysteme - einen Markt, dem Experten in den kommenden Jahren enormes Wachstum zutrauen. Einstieg in den boomenden UGV-Markt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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