Wir reden unsere Verwaltung gern schlechter, als sie ist. Tatsächlich steht fast alles für ihre Digitalisierung längst bereit: die Infrastruktur, die erprobten Anwendungen und - wie spätestens seit dieser Woche klar ist - auch ein parteiübergreifender Wille. Ausbremsen kann das Vorhaben jetzt eigentlich nur noch eine Souveränitätsdebatte, die alles über einen Kamm schert. Am Mittwoch, dem 10. Juni 2026, saßen in Berlin drei Menschen an einem Tisch, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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