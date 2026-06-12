Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Das Land Baden-Württemberg hat eine neue Landesschatzanweisung (ISIN DE000A3H26B2/ WKN A3H26B) mit einem Volumen von bis zu 1 Milliarde Euro emittiert, so die Börse Stuttgart.Die Anleihe biete einen festen Jahreszinssatz von 3,500%, der einmal jährlich ausgezahlt werde. Die erste Zinszahlung erfolge am 10. Juni 2027, das Laufzeitende sei der 10. Juni 2041. Die Anleihe sei ab einem Mindestbetrag von 1.000 Euro handelbar. Der aktuelle Kurs liege bei rund 98,76% (Stand: 09.06.2026), die Rendite bis zur Fälligkeit betrage aktuell etwa 3,61%. Das Land Baden-Württemberg werde von Moody's mit dem Höchstrating Aaa, von S&P mit AA+ und von Scope mit AAA bewertet. (News vom 11.06.2026) (12.06.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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