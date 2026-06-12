Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Vereinigten Staaten von Amerika haben eine neue Staatsanleihe (ISIN US91282CQT17/ WKN A4EVUG) begeben, so die Börse Stuttgart.Die Anleihe biete einen festen Jahreszinssatz von 4,250%, der halbjährlich ausgezahlt werde. Die erste Zinszahlung erfolge am 30. November 2026, das Laufzeitende sei der 31. Mai 2033. Die Anleihe sei ab einem Mindestbetrag von 100 US-Dollar handelbar. Der aktuelle Kurs liege bei rund 98,99% (Stand: 09.06.2026), die Rendite bis zur Fälligkeit betrage aktuell etwa 4,45%. Da die Anleihe in US-Dollar denominiert sei, bestehe für Anleger aus dem Euro-Raum neben dem Investmentrisiko auch ein Währungsrisiko. Die USA würden von Moody's mit Aa1, von S&P und Fitch jeweils mit AA+ bewertet. (News vom 11.06.2026) (12.06.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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